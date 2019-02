Cuffie da nuoto, per nuotare comodamente senza dimenticare il divertimento

Gli accessori per il nuoto sono molto importanti, riescono a migliorare le prestazioni o a darci un valido aiuto quando siamo in acqua. Tra quelli che non possono mancare nella nostra borsa ci sono le cuffie da nuoto. Disponibili in lattice o in silicone ci consentono di migliorare le nostre prestazioni e acquisire maggiore aerodinamicità. Perfette per raccogliere e proteggere i nostri capelli dall'acqua, con le cuffie da nuoto possiamo avere uno stile tutto nostro anche mentre nuotiamo. Oltre ai classici modelli, esistono in commercio quelle colorate e divertenti. Vediamo insieme le cuffie da nuoto più simpatiche perfette per chi non vuole passare inosservato mentre si allena.

1. Se vuoi sentirti un protagonista di Guerre Stellari: Cuffia Star Wars

Vuoi sentirti come Obi-Wan Kenobi, indossare i panni di Anakin Skywalker o assomigliare alla principessa Leila? Allora questa cuffia non può mancare nella tua borsa. Il modello è ideale per i fan della saga creata da Geoge Lucas che non possono fare a meno di esprimere la loro passione per la serie che narra avventure spaziali. La cuffia con fondo nero stellato è completata dalla scritta a contrasto in giallo "Swim Star". Basta indossarla e in un attimo ti troverai nel magico mondo di guerre stellari. L'accessorio realizzato in silicone è leggero e pratico, perfetto per avere la massima aderenza e prestazioni impeccabile. Con la cuffia da nuoto resistente e duratura, durante gli allenamenti potrai perderti in magiche avventure con i tuoi personaggi preferiti.

Scopri di più su Amazon a 13,90€

2. Per avere le cose importanti a portata di... testa: Cuffia delle priorità

Quali sono le cose importanti della vita? Secondo questa cuffia sono mangiare, dormire e nuotare. In particolare mangiare e nuotare vano perfettamente d'accordo perchè dopo un'abbuffata non c'è niente di meglio che farsi una bella nuotata per smaltire tutto. Tutta questa attività ti ha stancato? Basta seguire i consigli della cuffia e concederti una piacevole dormita, pronto per risvegliarti rilassato e ricominciare tutto d'accapo. La cuffia in silicone con fondo bianco e scritte in nero, oltre a insegnarti il senso della vita è perfetta per avere il massimo del comfort quando nuotate.

Scopri di più su Amazon a 13,90€

3. Perfetta sia per lei che per lui: Cuffia con rana

La cuffia può essere indossata sia da lui che da lei, è caratterizzata da una simpatica rana che esprime tutta la sua passione per il nuoto. Il modello con fondo bianco è arricchito da una rana in stile cartoon a contrasto. Con questo divertente modello la passione per il nuoto non passerà inosservata. Realizzata in silicone leggero, la cuffia da nuoto con zigrinatura interna è ideale per chi ha i capelli lunghi. Con questa finitura assicura lo scorrimento dei capelli senza difficoltà.

Scopri di più su Amazon a 13,90€

4. Per ritornare un pò bambini: Cuffia con paperino

I personaggi della Disney sono un grande classico, che conquistano anche da adulti. Per chi ama i fumetti, la cuffia da nuoto con paperino è la scelta ideale. Il papero pasticcione troneggia sulla cuffia ricordandoci che senza una bella nuotata non c'è divertimento. Allora pronti a tuffarvi in piscina? Il modello in taglia unica si adatta perfettamente ad ogni conformazione della testa, sia per lei per lui. Il materiale in silicone permette di indossare la cuffia in pochi secondi aderendo perfettamente, senza il rischio di fastidiosi spostamenti durante l'allenamento.

Scopri di più su Amazon a 13,90€

5. Per chi ama l'antico Egitto: Cuffia con sfinge

Dorata e brillante, la cuffia è pensata per chi non vuole passare inosservato in piscina. Il modello caratterizzato dal color oro, è completato dal disegno della sfinge a contrasto. Un regalo perfetto per chi è appassionato dell'Egitto e della sua cultura. Il modello con logo a rilievo, è realizzato in silicone 50 grammi, per avere il massimo del comfort e della leggerezza. Arricchita dalla zingratura interna, la cuffia può essere indossata facilmente, anche se si hanno i capelli lunghi e garantisce il massimo dell'aderenza in acqua.

Scopri di più su Amazon a 13,90€