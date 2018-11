Le giacche da bici calde per pedalare anche d'inverno

Per gli amanti delle due ruote, stare lontani dalle piste ciclabili o dalla strada è davvero difficile. Non c'è tempo o temperatura che possa fermare la loro voglia di salire in sella e macinare chilometri ammirando il paesaggio autunnale. Per resistere al freddo, alla pioggia e pedalare al caldo e all'asciutto oltre all'abbigliamento tecnico, impossibile fare a meno delle giacche da bici. Confortevoli, sicure e con un tocco di eleganza, i modelli in commercio sono tanti e non sempre si riesce a scegliere quello giusto per le proprie esigenze. Per questo vi presentiamo i migliori modelli per allenarvi o fare una piacevole passeggiata in bici avvolti nel caldo della giacca.

1. Lixada

Il modello dalle linee eleganti è disponibile in diversi colori, perfetti da abbinare a pantaloni e scarpe da bici. Il modello a collo alto copre nuca e gola da vento e freddo, per pedalare in totale sicurezza senza il rischio di ammalarsi. La giacca da bici dal taglio aderente segue le linee del corpo per adattarsi ad ogni fisico, mantenere al caldo e isolare termicamente dal freddo senza far entrare l'aria mentre si corre sulle due ruote. La tasca frontale permette di portare con sè il necessario come chiavi e telefono per essere sempre raggiungibili.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 33,99€

2. Docooler

Blu, rosso e giallo sono i colori che contraddistinguono la giacca da bici, perfetti per essere ben visibili anche nelle ore notturne. Il modello può essere indossato nella stagione più fredda garantendo il massimo del caldo anche a basse temperature. La gomma in silicone sulla cerniera e nell'orlo inferiore della giacca assicurano il massimo dell'aderenza e limitano il passaggio dell'aria.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 32,99€

3. Inbike

Il materiale resistente all'acqua nella parte esterna è antivento e termico internamente. Il tessuto traspirante favorisce la circolazione dell'aria per essere sempre asciutti. La cerniera durevole è caratterizzata dal design antigraffio, mantiene al caldo ed evita spiacevoli fastidi al collo. Il modello con polsini elastici si adatta alla perfezione ad ogni corporatura per proteggere dal freddo e dal vento.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 39,99€

4. Biotex

La giacca da bici è ultraleggera ed antivento. Il tessuto leggero e antipioggia è perfetto per affrontare le giornate più uggiose. Il modello è arricchito da inserti sotto il braccio e sul dorso che assicurano l'aerazione per mantenere la temperatura corporea costante e favorire la traspirazione del sudore. Dotato di un pratico sacchettino in cui riporlo può essere portato in borsa occupando il minimo dello spazio.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 35,66€

5. Wolfbike

La giacca da bici super leggera è resistente all'acqua, ma si asciuga rapidamente resistendo ai raggi UV. Il collare in pile sottile mette al riparo la gola dal freddo mantenendo la massima libertà di movimento. Il mesh traspirante sul retro assicura il raffreddamento per mantenere la temperatura del corpo costante. Le strisce riflettenti consentono di allenarsi anche la sera in totale sicurezza.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 15,66€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​