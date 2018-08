Le maschere subacquee per esplorare le meraviglie dei fondali

L’estate è la stagione del sole, della spiaggia del mare, ma anche delle immersioni. Pur non essendo degli esperti sub è possibile scoprire e meravigliarsi delle ricchezze dei fondali praticando lo snorkeling, molto in voga negli ultimi anni. Nuotando in superficie gli amanti del mare potranno osservare il fondo marino e i segreti che può restituire. Per rendere l’esperienza indimenticabile e non farsi trovare sprovvisti l’accessorio fondamentale è la maschera da snorkeling. Scegliere quella che si adatta alla perfezione può risultare complicato vista l’ampia gamma di modelli. Allora continuate a leggere e vi diamo qualche dritta sulla maschera subacquea adatta alle vostre esigenze.

1. Cressi

La maschera da snorkeling è particolarmente indicata anche per l’apnea. I vetri separati e le lenti inclinate agevolano la vestibilità, per un risultato ergonomico e confortevole. Aderendo al viso, l’accessorio agevola il campo visivo. Il boccaglio dotato di un tubo flessibile riduce l’ingresso dell’acqua dalla parte superiore per garantire la respirazione in totale sicurezza. Realizzata in morbido silicone ipoallergenico riduce al minimo il rischio allergia.

2. Hovnee

La maschera subacquea integrale garantisce una vista a 180° per bellissime avventure sottomarine. Il modello facciale elimina l’inconveniente di tenere lo snorkel in bocca, permettendo di respirare naturalmente con il naso. I canali di inspirazione separati prevengono l’appannamento della maschera, per vedere il mondo sottomarino senza ostacoli.

3. Cressi

Il rivoluzionario silicone high seal con cui è realizzato il modello rende la maschera per snorkeling estremamente morbida e confortevole. Pur appoggiandosi perfettamente al viso non lascia alcun segno anche dopo un lungo utilizzo. I vetri inclinati anche se hanno dimensioni ridotte migliorano la già straordinaria visibilità. La speciale valvola acquastop impedisce l’entrata dell’acqua rendendo più naturale la respirazione.

4. Mikphone

La maschera da snorkeling è adatta alle immersioni più avventurose. Le lenti anti-rottura, anti-graffio e anti-appannamento, assicurano anche un’ottima visibilità per non perdere nessun dettaglio. La maschera ergonomica oltre a garantire il massimo comfort è dotata di un comodo supporto per la fotocamera per filmare i pesci del mare.

5. Vaporcombo

La maschera con sistema full face 180° rende più facile respirare naturalmente con il naso e la bocca. L’ampia visibilità e il supporto per la fotocamera è perfetto se si vogliono realizzare fantastiche foto anche sott’acqua. Il design innovativo dotato di una camera di respirazione separata crea un flusso d’aria che elimina il problema dell’appannamento.

