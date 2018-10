Gli occhiali ideali per nuotare in piscina

Dopo la lunga pausa estiva avete ricominciato i vostri allenamenti? Per riprendere l'attività in piscina nel modo più efficiente e sicuro l'accessorio indispensabile per nuotare in libertà e senza problemi sono gli occhialini. Oltre a migliorare la visuale sott'acqua, sono fondamentali per proteggere gli occhi dal cloro presente nell'acqua. Scegliere il modello ideale non è sempre facile, ci sono quelli da competizione, da allenamento o per le nuotate all'aperto. Per orientarvi nella scelta vi presentiamo una guida in cui vi mostriamo i migliori occhiali da nuoto in vendita su Amazon.

1. Cressi

Gli occhiali da nuoto sono ideali per affrontare lunghi allenamenti sia all'interno che all'esterno della piscina. Grazie alle lenti infrangibili potete portare con voi gli occhialini in ogni situazione senza il rischio di romperli o graffiarli. Oltre al trattamento antigraffio le lenti sono anti UV per mettere al riparo gli occhi dai raggi solari che riflettono sulla superficie dell'acqua. Il modello con oculari separati è arricchito con una struttura elastica che permette la perfetta adattabilità ad ogni profilo e conformazione facciale. Le lenti leggermente incurvate sul profilo esterno vi offrono la massima visibilità. Le fibbie oltre ad essere resistenti all'usura possono essere facilmente regolate.

2. Vetoky

Per proteggere i vostri occhi dal cloro dopo lunghe ore di allenamento, questo modello è perfetto. Grazie al rivestimento UV offre un'eccellente esperienza di nuoto sott'acqua anche quando nuotate all'esterno. Il trattamento antiappannamento sul lato interno vi consente di avere una visione chiara e limpida anche sulla lunga distanza. Gli occhiali dotati di una doppia guarnizione realizzata in morbido silicone si adattano alla perfezione ad ogni conformazione per evitare ogni infiltrazione d'acqua.

3. Malmsten

Se praticate il nuoto a livello agonistico, non potete farvi sfuggire questi occhiali da nuoto. Le lenti dotate di protezione dai raggi UVA e UVB vi garantiranno il massimo del comfort in ogni gara. Grazie alla possibilità di scegliere la misura delle lenti e dell'elastico potete personalizzare ogni occhialino per adattarlo al meglio alla vostra conformazione facciale.

4. Arena

Disponibile in diversi colori e in varie sfumature, gli occhialini da nuoto accontentano ogni stile e gusto per essere alla moda anche quando vi allenate. Grazie alle lenti anti annebbia gli occhiali da nuoto sono l'accessorio che ci accompnerà durante le lunghe ore di allenamento, dandoci il massimo del comfort.

5. Guzack

Gli occhiali dal design lineare e compatto sono perfetti per impedire all'acqua di entrare negli occhiali, per avere sempre gli occhi asciutti. L'archetto in morbido silicone è facile da indossare e da regolare. La protezione anti appannamento e dai raggi UV, mettono al sicuro gli occhi dai raggi solari o dalle luci intense, garantendo il massimo della visione in acqua. La marcia in più del modello? I tappi per le orecchie in silicone morbido inclusi negli occhiali, per non correre il rischio di perderli.

