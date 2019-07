Orologi contavasche, per intensificare gli allenamenti e migliorare le prestazioni

Quando si parla di tecnologia e di allenamento la prima cosa a cui si pensa sono gli accessori in grado di monitorare i progressi e lo stato fisico. Di recente i nuotatori provetti si sono potuti affidare a supporti in grado di diventare dei veri e propri "allenatori" portatili. Gli orologi contavasche permettono di monitorare quante vasche sono state percorse e quelli più evoluti, grazie alla tecnologia wireless, sono in grado di tenere sotto controllo le bracciate.

Queste caratteristiche sono molto importanti perchè quando ci si allena si tende a concentrarsi sullo sforzo fisico e a dimenticare il numero di vasche percorso. Con questo tipo di orologio non solo si ha tutto sotto controllo, ma è uno stimolo in più per migliorare le prestazioni o andare più veloci.

Se avete voglia di monitorare il ritmo e controllare i progressi, oltre alla cuffia o al costume giusto, gli orologi contavasche rappresentano un valido aiuto. Ecco alcuni modelli perfetti per accompagnarvi durante gli allenamenti.

1. Perfetto come promemoria: Orologio wireless

Quando ci si prepara per una gara è molto importante concentrarsi sullo stile e sulla tecnica, ma anche sulla lunghezza percorsa. Con questo orologio contavasche è possibile avere tutto sotto controllo. Il modello è in grado di rilevare automaticamente lo stile e tiene traccia delle vasche, delle bracciate, della distanza, del ritmo, del tempo degli esercizi e dei tempi di pausa. Una volta concluso l'allenamento, l'orologio diventa un pratico promemoria personale in grado di visualizzare la distanza accumulata settimanalmente in base all'ora del giorno. Con il design semplice e lineare può essere indossato quotidianamente, le funzioni orologio, infatti, includono il fuso orario e la sveglia. L'interfaccia intuitiva inoltre, utilizza sei pulsanti esterni, in modo da rendere disponibile ogni funzione in modo rapido e semplice.

Pro. Comodo, elegante e pratico da usare, perfetto per monitorare gli allenamenti.

Contro. Il modello può essere usato solo durante gli allenamenti in piscina e non in mare.

Scopri di più su Amazon

2. Ideale al mare o in piscina: Orologio con cronometro

Mare, lago o piscina, per gli appassionati di nuoto ogni momento è buono per tuffarsi in acqua. Per monitorare sempre gli allenamenti e i progressi, questo orologio contavasche è ideale. Il modello semplice ma elegante può essere indossato sia dalle donne che dagli uomini anche fuori dalla piscina. Facile da usare, ha un sistema pensato per chi non ama supporti complicati o impostazioni difficili. Grazie a degli algoritmi automatici, in un attimo possiamo sapere il numero delle vasche effettuate, il conteggio del numero di bracciate per vasca e anche il ritmo. Con questo accessorio è possibile avere sempre sotto controllo i nostri progressi. Il modello è in grado di memorizzare fino a 400 sessioni di allenamento e valutare tutti gli elementi principali come le calorie bruciate o la distanza percorsa. Privo di sistema wireless, ha in dotazione il cronometro, il timer e l’indicazione dell’ora.

Pro. Perfetto per gli allenamenti al lago o al mare.

Contro. L'interfaccia non è molto intuitiva.

Scopri di più su Amazon a 67,95€

3. Perfetto per ogni sport: Orologio con GPS

Se amate praticare ogni tipo di sport, dal nuoto alla bici fino alla corsa, questo orologio è quello che fa per voi. Il modello perfetto per la piscina è in grado di contare le vasche e i tempi delle sessioni di allenamento senza dimenticare altre funzioni, come il conteggio della distanza totale percorsa. Dotato di GPS, è utile anche al mare o al lago. Una volta usciti dall'acqua l'orologio si trasforma in un pratico accessorio da corsa misurando la sessione di running e altre attività ad essa legata come la velocità di corsa, il tempo, il ritmo, e l’altitudine. Con la tecnologia per il rilevamento della frequenza cardiaca attraverso il polso, questo sensore a triplo LED misura il battito cardiaco 24/7 senza bisogno di indossare una fascia toracica.

Pro. Ottimo per chi pratica più sport.

Contro. Meglio affiancare la funzione cardio con una fascia per avere risultati più precisi.

Scopri di più su Amazon a 428,95€

4. Per chi vuole un accessorio poco ingombrante: Contavasche da dito

Nuotare per molti è un modo per scaricare lo stress e tenersi in forma, per questo gli accessori devono essere minimal e consentire il massimo della libertà. Per gli amanti di questo genere, che però non rinunciano ad avere sotto controllo i progressi durante l'allenamento, il contavasche da dito, è la soluzione ideale. Piccolo e semplice da indossare il modello nero, ha un design essenziale ed ergonomico. Basta azionarlo con il pollice e permette di contare le vasche, ma anche i giri di campo per gli appassionati di corsa. Semplice da azionare non interferisce con il naturale svolgimento dell'attività sportiva, in grado di arrivare fino a 50 metri di profondità, il modello riesce a contare fino a 9.999 vasche.

Pro. Piccolo ed essenziale svolge il suo lavoro di contavasche.

Contro. A volte in vasca si perde la sensibilità sul pulsante da schiacciare.

Scopri di più su Amazon a 39,90€

5. Pratico ed ergonomico: Contavasche con cronometro

Se pratichiamo nuoto per rimanere in forma o a livello amatoriale, riuscire a misurare i progressi è molto importante. Con questo modello dotato di cronometro diventa tutto più semplice. La funzione ci permette di calcolare il tempo trascorso, i tempi parziali, il tempo più veloce, quello più lento, ma anche quello medio. Facile da usare si aziona attraverso una semplice pressione del pollice e per questo non interferisce con il naturale svolgimento dell'attività sportiva. Ottimo per i nuotatori ma anche per i triatleti e per i maratoneti che hanno bisogno di tenere sempre sott'occhio i loro tempi, il modello memorizza fino a 200 tempi/vasca individuali.

Pro. Facile da usare è perfetto per chi pratica più sport.

Contro. Il tasto pausa non si attiva subito.

Scopri di più su Amazon a 52,00€

6. Perfetto sia in acqua che fuori: Contavasche con segnale acustico

Perfetto sia per lui che per lei, questo dispositivo piccolo ed ergonomico, si infila sotto la cuffia per nuotare in totale libertà. Il contavasche dotato di un segnale acustico regolabile, è ideale per i nuotatori che hanno bisogno di un suono per dare ritmo alla nuotata. Perfetto anche fuori dall'acqua, grazie alla clip si aggancia facilmente alla maglia da corsa o al pantalone da ciclismo. Grazie al pulsante sincronizzazione possiamo far ripartire il conteggio del tempo da zero, mantenendo però l'ultimo intervallo impostato.



Pro. Ottimo per chi nuota su lunghe distanze, riesce a dare ritmo.

Contro. Anche se galleggia, non ha un sistema di aggancio sicuro.

Scopri di più su Amazon a 42,95€ con uno sconto del 33%