Palette per il nuoto: perfette per intensificare l'allenamento

L'avvicinarsi dell'estate e della prova costume, mette sempre a dura prova il nostro fisico. Per non farci trovare impreparati ora è il momento di potenziare e intensificare gli allenamenti. Oltre a passare più ore in acqua, un aiuto ci viene da alcuni accessori come la paletta. Il supporto in plastica, è pensato per rinforzare le braccia e migliorare la tecnica. Basta usare la paletta nel modo giusto e arriveremo in estate con un fisico invidiabile e con una tecnica degna dei migliori nuotatori. Non sapete quale paletta usare? Ecco una selezione delle migliori in commercio per ottenere il massimo risultato.

1. Per un'eccellente tenuta in acqua: Paletta antiscivolo

Allenarsi in piscina e trarre il massimo risultato è molto importante per chi pratica il nuoto a livello agonistico o chi si è posto obiettivi a fine stagione. Per un'esperienza gratificante con risultati invidiabile, la paletta giusta è molto importante. Il modello disponibile in due taglie, M e L, si adatta alla perfezione ad ogni tipo di mano. Il materiale antiscivolo, consente all'accessorio di rimanere ben saldo, sfruttando il massimo benessere dalla paletta. Dotata di tre lacci elastici, possiamo annodare e ancorare il supporto alla mano con il mino sforzo per disporlo nel modo corretto. I fori sulla paletta aiutano l'acqua a defluire, riducendo l'attrito e il carico sulle spalle.

Scopri di più su Amazon a 15,95€

2. Ideale sia per lui che per lei: Paletta unisex

La coppia di palette palmari è pensata sia per gli allenamenti e per migliorare la muscolatura della parte superiore, sia per la didattica. Il modello è perfetto per chi si avvicina al nuoto. Realizzate in diversi colori dal classico blu, al rosa, fino a colori più intensi come giallo e arancione, sono ideali sia per lui che per lei. Grazie a un cordino tubolare si adattano ad ogni palmo, sia a quello grande degli uomini, sia a quello più piccolo delle donne. Realizzate in polipropilene, sono arricchite da un ampio bordo per proteggere i nuotatori da eventuali scontri.

Scopri di più su Amazon a 11,22€ con uno sconto del 13%

3. Design accattivante: Palette ergonomiche

Le palette dal design accattivante ed ergonomico, sono pensate per avere il massimo risultato durante gli allenamenti. La forma convessa obbliga la mano ad assumere una posizione corretta mantenendo il palmo ben fermo, e sfruttare il massimo beneficio per potenziare braccia e spalle. L'accessorio privo di cinghie permette di indossarle con facilità senza correre il rischio di fastidi durante l'allenamento. La mancanza di cordino è pensata per assumere sempre ua posizione corretta nei diversi stili. Adattandosi ad ogni conformazione della mano, tendono a staccarsi se non le usiamo nel giusto modo.

Scopri di più su Amazon a 17,41€

4. Per perfezionare la tecnica: Palette dal design largo

Adottare la giusta tecnica durante il nuoto non solo ci fa diventare dei provetti nuotatori, ma ci permette di trarre il massimo beneficio durante gli allenamenti. La paletta dal design largo è pensata per perfezionare le nostre bracciate e migliorare il nostro stile. L'accessorio con rinforzo al polso, ci aiuta ad avere una bracciata ampia e a migliorare l'affondo, ideale se puntiamo ad un fisico asciutto e a potenziare la parte alta del corpo. I fori presenti sulla paletta diminuiscono la resistenza dell'acqua e aiutano ad nuotare senza problemi.

Scopri di più su Amazon a 25,95€ con uno sconto del 33%

5. Pratici e comodi: Palette palmari

Per chi preferisce un accessorio morbido e confortevole, i guanti palmari sono la scelta giusta. Il modello avvolge la mano e dona una piacevole sensazione. Adatte sia per lui che per lei, il modello unisex si adegua ad ogni conformazione della mano, da quella grande a quella più minuta. Realizzati in neoprene mono foderato sono pensati per aumentare l'idrodinamicità e avere il massimo risultato in acqua aumentando l'attrito.

Scopri di più su Amazon a 16,80€