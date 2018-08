Scarpe da mare allegre e colorate per camminare in spiaggia

Anche se si è in vacanza, gli amanti dello sport e della forma fisica difficilmente riescono a stare fermi sotto il sole. Le attività acquatiche e le corse sulla spiaggia sono una piacevole tentazione. A volte però la superficie scivolosa degli scogli e la presenza dei coralli taglienti scoraggiano anche gli sportivi più audaci. Per non rinunciare ad un’appagante corsetta o alle meraviglie dei fondali, un valido aiuto arriva dalle scarpe da mare. Le calzature pratiche e leggere mettono al riparo i piedi da tagli e cadute. Scopriamo insieme le migliori scarpe da scoglio che non impediscono i movimenti in acqua e mettono al sicuro i piedi.

1. Cressi

Sono scarpe adatte a tutti gli sport acquatici. La chiusura a velcro impedisce lo sfilamento mentre si nuota tra i fondali marini. La suola antiscivolo ad alto coefficiente d’attrito è perfetta per chi ama correre sugli scogli. La scarpa realizzata con materiale traspirante a rete garantisce al piede massimo comfort anche fuori dall’acqua e dopo lunghe ore di corsa.

Scopri di più su Amazon

2. Saguaro

Le scarpe mare da indossare come calzini hanno colori allegri e fantasie cool adatti sia per lui che per lei, per essere glam anche in spiaggia! La scarpa morbida e flessibile è dotata di suola antiscivolo che mette al sicuro da cadute rovinose. Le scarpe da scoglio oltre ad essere elastiche si asciugano rapidamente per proteggere il piede dalla spiacevole sensazione di umidità.

Scopri di più su Amazon



3. DoGeek

Ideale per tutte le attività in acqua, dal nuoto al surf fino allo snorkeling, sono ottime anche se si vuole passeggiare sugli scogli. Il design avvolgente protegge il piede dalle pietre. Le suole antiscivolo supportate da un tessuto traspirante assicurano l’asciugatura rapida per avere i piedi sempre al sicuro.

Scopri di più su Amazon

4. LeKuni

Le scarpe da acqua multifunzionali sono adatte per gli sport in mare e non, all’aperto e al chiuso. Grazie alla linguetta sul tallone le scarpe si indossano con facilità avvolgendo il piede. Dopo essere usciti dall’acqua le calzature si asciugano rapidamente grazie al materiale traspirante, per mantenere il piede asciutto e avere il massimo risultato.

Scopri di più su Amazon

5.Voovix

La suola in gomma pieghevole e ultraleggera rende ogni passo comodo e in totale contatto con la natura. La tomaia in mesh morbida e i fori di drenaggio assicurano una buona ventilazione e un’asciugatura immediata.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!