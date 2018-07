Le migliori borracce da portare in palestra

Quando si va in palestra sono poche ma fondamentali le attrezzature da portarsi. Tra queste non può non esserci, soprattutto d’estate, una borraccia per l’acqua. Esistono in commercio un’infinità di modello, abbiamo quindi deciso di aiutarvi a scegliere quella che fa per voi!

1. Bottiglia d'acqua Sportiva,CAMTOA

Questa è la borraccia sportiva d’eccellenza! Prodotta con materiale non tossico, semplice e pratica da utilizzare, con una chiusura infallibile. È perfetta sia per portarsi dietro dell’acqua fresca in palestra che per le preparazioni in polvere. In più la borraccia Camtoa ha davvero un ottimo rapporto qualità prezzo.

2. Grsta Bottiglia d'acqua sportiva

Se cerchi qualcosa di più carino, colorato e con differenti capienze ecco quello che fa al caso tuo! Questa bottiglia è infatti disponibile in tantissimi colori, ben nove, e in diverse capienze: 400ml, 500ml, 700ml e 1l. Perfetta anche per chi corre, perché si apre semplicemente con un click!

3. Super Sparrow doppia parete in acciaio inox

Se ami mantenere fresca la tua acqua questa borraccia in acciaio inox è quello che fa al caso tuo. È leggermente più pesante da trasportare rispetto ad una borraccia in plastica ma assicura la freschezza della tua bevanda per diverse ore!

4. Grsta Migliori Bottiglie di Acqua infusore Frutta con filtro

Vuoi una borraccia con una marcia in più? Eccola! Questa bottiglia ha all’interno un filtro (che può essere eventualmente rimosso) per realizzata un’infusione. Perfetta per rinfrescarsi in palestra! Provate ad aggiungere nel filtro qualche pezzetto di cetriolo e qualche fettina di limone, otterrete un’acqua detox e rinfrescante.

5. Artoid 900ml Bottiglia di Acqua Plastica

Più che sulla praticità puntate sul fashion? Questa borraccia con dettagli verde tiffany è perfetta da abbinare al vostro outfit da palestra! In più ha una scritta super positiva e motivante, da leggere quando perdete un po’ di energia tra uno squat e un altro.

