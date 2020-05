Panca ad inversione per il mal di schiena: che cos'è, come si usa e il modello migliore da acquistare on line

La terapia ad inversione gravitazionale, o più comunemente terapia ad inversione, consiste nel mettere il corpo nella posizione “a testa in giù”, ovvero in posizione invertita; questo tipo di terapia è comunemente praticata da chi soffre di dolori o patologie legate alla compressione della colonna vertebrale, causa di dolori alle fasce muscolari della schiena che possono acutizzarsi fino ad infiammarsi.

Che cos'è e a cosa serve la panca ad inversione

Strumento fondamentale per questo tipo di terapia è la panca a inversione, detta anche panca a inversione gravitazionale, in quanto permette, con un semplice movimento, di invertire il senso di applicazione della forza di gravità sull'organismo, fornendo il supporto necessario per rimanere sospesi a testa in giù e decomprimendo, così, tutte le articolazioni situate al di sotto del punto di ancoraggio, in questo caso i piedi.

Mantenere questa posizione per pochi minuti nei momenti di maggior stress per la colonna vertebrale, dona molti benefici:

allevia i dolori vertebrali e il mal di schiena ;

; migliora la circolazione sanguigna;

favorisce una corretta postura :

: riduce i dolori muscolari.

La panca a inversione è quindi uno strumento completo che può essere di fondamentale aiuto sia per atleti che necessitano di scaricare la pressione vertebrale a fine allenamento, che per quelle persone che passano molto tempo in piedi (come ad esempio i commessi nei negozi) o sedute (come gli impiegati d’ufficio).

Fassi Power: la panca ad inversione da acquistare on line

Il mercato offre parecchie soluzioni di acquisto per questo prodotto, e tra le più apprezzate dagli utenti Amazon troviamo la panca ad inversione gravitazionale Fassi Power 50 Comfort.

La Fassi Power 50 è dotata di uno schienale rigido imbottito, impugnature laterali ergonomiche e dotate di sistema antiscivolo, per un maggiore comfort, e un perno di sicurezza regolabile su 4 livelli di inclinazione (20, 40, 60 e 80 gradi). I rulli di bloccaggio per le caviglie sono in Memory Foam ad alta densità con leva di sicurezza a sgancio rapido e la panca è facilmente regolabile, così da poter essere utilizzata da persone alte fino a 198 cm; inoltre può essere utilizzata anche per l’esecuzione di esercizi di potenziamento per addominali, gambe e pettorali.

La panca ad inversione Fassi Power 50 è molto resistente, supportando un peso massimo di 140 kg, e può essere riposta con facilità in quanto richiudibile, arrivando ad ingombrare uno spessore massimo di circa 52 cm.

Raccomandazioni

Ricorda che, per utilizzare la panca ad inversione in sicurezza e in maniera corretta, è consigliabile seguire i seguenti suggerimenti:

la regolazione deve avvenire progressivamente - piccoli spostamenti della distribuzione del peso sono responsabili di notevoli cambiamenti della rotazione;

è consigliabile utilizzare la panca in presenza di altre persone;

in presenza di altre persone; evita di utilizzare la panca ad inversione gravitazionale dopo i pasti o dopo aver bevuto abbondantemente;

dopo i pasti o dopo aver bevuto abbondantemente; assicurati sempre che i supporti e i bloccaggi dei piedi siano saldamente fissati, che i perni dell'asta regolatrice risultino correttamente sistemati e che quest’ultima sia regolata in maniera idonea.

Inoltre, l’utilizzo della panca ad inversione è sconsigliato in caso di:

infezioni dell’orecchio medio;

ipertensione, disturbi cardiaci e circolatori;

gravidanza;

obesità;

osteoporosi;

ernie e lesioni spinali;

articolazioni gonfie o particolarmente infiammate.



Scopri la panca ad inversione Fassi Power 50 in vendita su Amazon.it