I migliori pesetti per l’home fitness

Negli ultimi anni, sempre più persone decidono di allenarsi a casa propria piuttosto che in palestra, vuoi per risparmiare sul costo di un abbonamento annuale, per il poco tempo a disposizione o per la poca voglia di utilizzare auto o mezzi pubblici.

In commercio si trovano oramai tantissimi tipi di pesi per l'home fitness:sono tutti ottimi accessori per sviluppare la muscolatura, per allenare la forza e per effettuare esercizi liberi individuali. I pesi, infatti, sono molto utili quando vengono utilizzati in combinazione con esercizi specifici: grazie al lavoro con i pesi, puoi rafforzare la muscolatura in maniera specifica e graduale, ricercare un’armonia perfetta delle proporzioni del corpo, migliorare il rapporto tra massa grassa e massa magra, oltre che ottenere una serie di miglioramenti fisici e per la salute incredibili.

Abbiamo quindi selezionato i 4 migliori modelli di pesi per l’home fitness, per poterti allenare a casa in maniera completa ed efficace.

Confortevole, regolabile e sicura, la coppia di pesi da polso Reebok dispone di uno spazio apposito dove inserire il pollice, così da poter essere indossata come un guanto. Questi pesi risultano comodi e confortevoli, presentano una chiusura a strap regolabile e sono ben rifiniti e resistenti. Colorati in grigio e blu, sono disponibili nelle versioni da 0.5 kg, 1 kg e 1.5 kg.

Il set di 2 manubri in neoprene di AmazonBasics è l’ideale per l’home fitness, ed è disponibile in un'ampia gamma di pesi (da 1 kg a 5 kg, ognuno di un colore diverso), così da essere indicato sia per i principianti sia per i più esperti. Dal rivestimento antiscivolo in neoprene, per una presa sicura, e dalla forma esagonale, che impedisce ai manubri di rotolare, questa coppia di manubri è la più scelta dagli utenti Amazon.

Perfetta per tonificare le gambe e bruciare calorie, magari anche mentre fai la spesa, la coppia di cavigliere di Reehut è realizzata in cotone, materiale resistente, morbido e traspirante. Ha una chiusura in velcro regolabile, che rende la cavigliera comoda, sicura e facilissima da indossare, ed è disponibile in diversi pesi e misure.

Coppia di manubri dalla forma ergonomica ed arrotondata; la superficie antiscivolo assicura un’ottima presa, anche in caso di mani sudate, e i manubri presentano un design ricercato ma funzionale. Disponibile in 3 diversi pesi e misure, questa coppia di manubri risulta ben bilanciata ed è perfetta per allenarsi a casa in modo efficiente e sicuro.

