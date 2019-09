I migliori modelli di polsini per sportivi

I polsini sono un accessorio utilissimo in molti sport, capaci anche di dare un tocco di eleganza quando coordinati con il proprio look sportivo. Usati più generalmente per assorbire il sudore in sport ad alto impatto come il running, sono spesso utilizzati nel tennis, come anche in altre discipline che richiedono l’utilizzo di attrezzi, per impedire al sudore del braccio di scivolare sulla mano e rendere la presa sul grip della racchetta più scivolosa.

Realizzati quasi sempre in spugna, materiale morbido ed assorbente, devono essere comodi, aderenti ma non stretti. Ecco allora 3 diversi modelli di polsini, adatti ad ogni tipo di sport!

I polsini di The Friendly Swede sono realizzati in morbida spugna e sono dotati di una comodissima taschina portaoggetti con chiusura zip, in cui poter inserire chiavi, contanti e altri oggetti di piccole dimensioni. La tasca è capiente e ben cucita, ed è foderata con tessuto resistente all’acqua, mentre i polsini sono di ottima fattura, comodi e resistenti ai lavaggi. Sono disponibili in due diverse taglie (S e L).

Questi polsini sono realizzati in cotone organico (85% cotone, 12% elastan, 3% nylon), antiscivolo e leggero, hanno una buona capacità assorbente, sono funzionali e si asciugano in fretta. Dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, i polsini di Willbond hanno un design essenziale, e risultano pratici e comodi.

I polsini Nike sono di ottima fattura, molto comodi e morbidi: fasciano bene il polso ed assorbono perfettamente il sudore. Realizzati in tessuto assorbente (74% cotone, 21% nylon, 3% gomma, 2% elastan), uniscono l’estetica e l'eleganza alla funzionalità e alla perfetta vestibilità. Con il caratteristico logo del brand ricamato su un lato, questi polsini sono disponibili in diversi colori, mentre la taglia è unica.

