Reggiseni sportivi: per avere il giusto sostegno durante l'attività fisica

Ogni donna ama praticare sport in totale libertà. Corsa, bici o fitness sono importanti per sentirsi in forma e avere una linea invidiabile in vista dell'estate. Se siete in procinto di buttarvi nella corsa, o già praticate qualche sport, sapete perfettamente che oltre alle scarpe, l'alleato di ogni donna è il reggiseno. Scegliere quello adeguato alla propria fisicità e conformazione del seno è fondamentale. Le parole d'ordine sono comodità e libertà di movimento. Quindi prima di acquistare il reggiseno sportivo dobbiamo prestare particolare attenzione al tessuto, al sostegno interno e alla conformazione delle spalline. Vi sembra troppo? Avete paura di sbagliare? Continuate a leggere e troverete il bra adatto a voi, con un occhio allo stile!

1. Perfetto per chi pratica sport più volte a settimana: Reggiseno sportivo Dri-fit

Per le donne attive che amano praticare diversi sport nel corso della settimana, questo modello è da avere assolutamente in borsa. Il bra dalle linee semplici e avvolgenti è realizzato in materiale Dri-fit. Il tessuto traspirante e assorbente permette al reggiseno sportivo di eliminare gli eccessi di sudore e assicurare una piacevole sensazione di asciutto e pulito anche dopo lunghe ore d'allenamento. Il materiale, inoltre, permette al bra di essere lavato comodamente in lavatrice ed essere pronto per una nuova sessione di corsa. Le cuciture piatte limitano l'attrito e spiacevoli irritazioni alla pelle. Il taglio delle spalline all'americana con stabilizzatori consente alle donne di muoversi liberamente e ridurre l'effetto stretch.

2. Per essere comoda e femminile mentre si corre: Reggiseno sportivo imbottito

Essere femminili, senza rinunciare alla comodità è possibile grazie a questo reggiseno sportivo. Il bra dotato di imbottitura removibile, è perfetto per accompagnare le linee del corpo e assicurare un effetto protettivo e di benessere. Il modello privo di ganci o ferretti limita al minimo i fastidi o possibili irritazioni. La morbidissima fascia garantisce una vestibilità perfetta adatta ad ogni fisico. La confezione con tre reggiseni sportivi, permette di allenarsi durante tutta la settimana e avere il bra sempre a portata di mano.

3. Perfetto per muoversi in totale libertà: Reggiseno sportivo con taglio all'americana

Muoversi in totale libertà mentre si pratica attività fisica è importante per ogni donna. Con il bra dal taglio all'americana, i movimenti saranno fluidi e senza difficoltà. Perfetto per chi pratica la corsa, il modello è ideale anche per gli allenamenti in palestra. Il tessuto traspirante e rinforzato, garantisce il massimo sostegno durante ogni tipo di attività. Disponibile nel classico nero o in tonalità più accese come rosa o azzurro, rispecchia ogni stile e gusto.

4. Semplice e comodo da indossare: Reggiseno sportivo con allacciatura frontale

Per chi va sempre di corsa e preferisce un modello con allacciatura, il reggiseno con chiusura frontale è perfetto. Il bra accompagna morbidamente le linee del corpo e assicura il massimo della protezione. Le spalline regolabili con taglio all'americana, oltre ad assicurare libertà di movimento, limitano al minimo fastidi e irritazioni alla pelle. Il tessuto realizzato in parte in morbido cotone, regala una morbida sensazione di benessere sulla pelle.

Ideale per chi vuole il massimo del sostegno: Reggiseno sportivo con ferretti

Il reggiseno sportivo dal design semplice e iperfemminile è perfetto per chi vuole avere il massimo del sostegno. I ferretti assicurano protezione anche per le donne che praticano sport a elevato impatto. Le spalline regolabili con taglio all'americana e receback sulla schiena, regalano ulteriore protezione per affrontare ogni tipo di allenamento. Il tessuto traspirante, permette al bra di asciugarsi rapidamente e offrire una piacevole sensazione sulla pelle.

