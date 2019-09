Card multiuso di Ninja Wallet: la scheda tascabile da portare sempre con te

Utilissima nella vita di tutti i giorni, ma anche per stupire gli amici, la card multiuso di Ninja Wallet è una scheda tascabile multiuso che può essere definita come il coltellino svizzero della sopravvivenza urbana, tra cacciaviti, apriscatole, apribottiglie, stand di emergenza per cellulare e molto altro.

Questa card multiuso comprende 3 cacciaviti, 6 chiavi esagonali, 1 apriscatole, 1 apribottiglie, tagliacarte, taglierino, righello (sia in pollici che in centimetri), pela patate e può essere utilizzato come stand per il telefono. Per quest’ultima funzione basterà inserire nell’apposito spazio una qualsiasi carta, che in questo modo terrà in piedi il cellulare (molti utenti però, hanno trovato più comodo e stabile utilizzare due schede per l’appoggio).

Realizzata in acciaio temperato, la carta multiuso di Ninja Wallet ha le dimensioni di una carta di credito, così da poter essere comodamente inserita nel portafoglio e portata sempre con sé. Perfetta per tantissimi utilizzi pratici nella vita di tutti i giorni, si può rivelare estremamente utile anche in situazioni di emergenza; il prodotto, inoltre, è corredato di foglietto illustrativo e, sul sito dell’azienda produttrice, è disponibile un video che illustra funzioni e utilizzi.

Pro: articolo polifunzionale e molto versatile, bello esteticamente, compatto nelle dimensioni e realizzato con materiali solidi e resistenti.

Contro: tagliacarte e taglierino poco affilati, in linea però, con le specifiche del prodotto (universale e adatto a tutti).

La card multiuso di Ninja Wallet è un accessorio utile per qualunque esigenza, adatto a tutti e perfetto anche come idea regalo: la trovi in vendita su Amazon.it a soli 9,71 €.

