Gli strumenti indispensabili ed ecologici per praticare Yoga in casa

Lo Yoga è una disciplina molto antica, un percorso di crescita personale che porta alla consapevolezza di sé, all’armonia con noi stessi e con ciò che ci circonda. Praticare Yoga in casa è importantissimo sia per migliorare la pratica, e quindi ottenere risultati più velocemente, che per mantenere la costanza, fondamentale in questa disciplina.

Infatti, se il lavoro in palestra è importante per formare le basi della conoscenza dello Yoga e per avere la giusta impostazione nell’esercizio, è anche vero che la calma di un ambiente familiare aiuta a concentrarsi meglio sul respiro e sui movimenti del proprio corpo, rendendo la pratica a casa un momento fondamentale da dedicare a noi stessi.

Se anche tu hai deciso di iniziare a praticare Yoga in casa, questa è l’attrezzatura base fondamentale da avere e che puoi trovare su Amazon.it!

Sia che ci si approcci allo Yoga come principianti che come esperti, la scelta del tappetino è fondamentale.

Il tappetino di Toplus ha uno spessore di 0,6 cm, ideale quindi per ridurre eventuali fastidi nelle posizioni a terra e per avere una base stabile; impermeabile e antiscivolo, questo tappetino è realizzato in materiale ecologico, privo di pvc e metalli e ipoallergenico.

Facile da pulire, il tappetino di Toplus è anche riciclabile, facendo stare meglio noi e l’ambiente che ci circonda.

I blocchi da Yoga sono un altro accessorio essenziale per una pratica confortevole: sono infatti ottimi ausili per raggiungere e mantenere tantissime posizioni, come anche per imparare quelle più avanzate e quelle in cui è richiesta una buona dose di equilibrio.

KidsHobby propone un set composto da due blocchi (23 x 15 x 7,6 cm) realizzati in schiuma EVA ad alta densità, che li rende leggeri ma resistenti; gli angoli sono smussati, per un massimo comfort e sono anch’essi riciclabili.

Il set inoltre comprende una cinghia da Yoga con chiusura, che aiuta nell’allungamento e in alcune posizioni, soprattutto quando è richiesta un’alta dose di flessibilità.

La ruota Yoga è uno strumento ideale che ti assiste in moltissime posizioni e che dà sostegno e supporto alla schiena.

Questa, prodotta da Reehut, è realizzata in schiuma ibrida TPE, naturalmente antibatterica e ipoallergenica, e presenta un rivestimento centrale in gomma di 10mm, che offre una presa migliore e più confortevole. Portatile, leggera e resistente agli urti, con l’acquisto è incluso un e-book con esercizi e suggerimenti utili.

Muezna propone due paia di calzini antiscivolo con cinghie elastiche e morbide, che impediscono al calzino di scivolare.

Dal design ergonomico e innovativo, questi calzini sono realizzati in cotone (85%) e spandex (12%), mentre sulla pianta il gel in silicone offre una presa al pavimento davvero ottimale.

I calzini sono di due colori diversi, uno grigio e rosa e uno nero e grigio, e con l’acquisto è compresa anche una sacchetta per riporli.

Lo Zafu è un cuscino dalla forma rotonda utilizzato tradizionalmente per la meditazione Zen, che permette di sedere leggermente sollevati dal pavimento, poggiando le ginocchia a terra, ideale quindi per posizioni come quella del loto.

Il cuscino da meditazione di Lotuscrafts è alto 15 cm ed è imbottito con spelta di farro proveniente da agricoltura biologica controllata, appositamente trattata termicamente e leggera, proveniente dalla Germania. Inoltre, grazie alla fodera rimovibile, l’imbottitura si può facilmente regolare e adattare.

Le fodera è realizzata in cotone 100%, può essere facilmente rimossa e lavata in lavatrice; l’etichetta GOTS di questo prodotto garantisce inoltre elevati standard ecologici, la coltivazione biologica controllata del cotone, una colorazione ecologica e condizioni di lavoro eque e sicure.

Comodo e stabile, lo Zafu di Lotuscraft è il connubio perfetto tra comfort ed ecologia, assolutamente in linea con la filosofia Yoga.

