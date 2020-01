Mai più senza ricarica grazie a SunnyBag, lo zaino con pannello solare integrato

Quante volte ti è capitato, mentre sei in viaggio o all'aperto, di avere assolutamente bisogno di un caricabatterie? Che sia lo smartphone, la macchina fotografica o il tablet, è abitudine comune a tutti i device elettronici quella di ritrovarsi improvvisamente scarichi, costringendoci alla frenetica ricerca di una presa.

Ma in nostro soccorso, finalmente, arriva SunnyBag, uno zaino dallo stile casual e dotato di un pannello solare da 6 Watt con porta USB integrata, per ricaricare qualunque tipo di dispositivo mobile (laptotp, smartphone, fotocamere digitali, tablet e iPad, smartwartch, power bank, actioncams, droni, console portatili, GPS ecc...).

La caratteristica che rende davvero speciale questo zaino è proprio il pannello solare removibile da 6 Watt, costituito da cellule Sunpower, le più potenti disponibili sul mercato con un'efficienza del 22,4, e dotato di uscita USB, con LED per segnalare lo stato della carica. Ogni singolo panello solare, testato e certificato al 100%, viene controllato durante la fabbricazione e viene certificato solo se soddisfa i requisiti di qualità e potenza: il certificato è allegato ad ogni zaino e mostra la massima potenza raggiungibile e la data di produzione.

Grazie a SunnyBag, quindi, avrai sempre a disposizione una fonte di energia ecologica e indipendente con cui caricare il cellulare e tanti altri tipi di dispositivi mentre sei in giro. Inoltre, in assenza di sole, basterà connettere una power bank al pannello solare per avere la ricarica sempre assicurata. La possibilità di rimuovere il pannello solare, poi, rende questo zaino ancora più versatile, permettendoti di utilizzarlo semplicemente come borsa o di "catturare" l'energia solare anche in punti scomodi, come finestre e finestrini.

Pratico e capiente, questo zaino è realizzato in fibra di poliestere robusta e impermeabile; perfetto per viaggi ed attività outdoor, al suo interno ha un alloggiamento imbottito per PC (15") e uno per iPad o tablet (10"), uno scomparto centrale, due taschine e due alloggiamenti per penne. Sulla parte frontale esterna troverai tre comparti con chiusura zip, di cui un'ampia tasca portadocumenti, una grande tasca laterale sulla destra e una più piccola sulla sinistra. Infine, i ganci con cui collegare il pannello solare sono nascosti da due piccole tasche con zip, mentre ai lati dello zaino troverai due comodissime tasche a rete, di cui una con chiusura a zip.

SunnyBag è quindi uno zaino innovativo, di ottima fattura, comodo, funzionale e dallo stile casual e unisex: super approvato!

