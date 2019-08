Tavola da skimboard marcata Osprey: per divertirsi al mare cavalcando le onde

Lo skimboard è uno sport acquatico molto simile al surf, che consiste nel cavalcare le onde che si frangono in prossimità della riva utilizzando una tavola di dimensioni ridotte. Diventato popolare negli anni '70 sulle coste della California, lo skimboard si differenzia dal surf non solo per le dimensioni della tavola, ma anche nella modalità di "riding" dell'onda; mentre nel surf classico infatti, si sfrutta la fase iniziale dell'onda per poi filare sul pelo dell'acqua come il vento, nello skimboarding si sfrutta il fenomeno dell'aquaplaning, così da entrare in acqua a tutta velocità esibendosi in trick utilizzando l'onda in arrivo.

Pratico e divertente quindi, da poter praticare in qualsiasi situazione e in qualsiasi luogo, lo skimboard è veramente adatto a tutti; questa tavola marcata Osprey, oltre che ad avere una livrea sgargiante olografata sulla parte frontale, è un'ottima entry-level tanto da essere adatta sia per i bambini (che tra l'altro, si divertono tantissimo) che per chi ha già una discreta dimestichezza con la disciplina. Il ponte è costituito da 7 strati lamellari di pioppo, il che la rende leggera e maneggevole (pesa meno di 2 kg) e di facile trasporto.

Che siate quindi novizi o amatori, per trascorrere giornate all'insegna del divertimento, potete trovare la tavola Osprey Skimboard Skimmer su Amazon.it all'incredibile prezzo di 34,99€.

