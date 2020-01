Ulla Smart, il dispositivo intelligente che ti ricorda di bere

Tutti sappiamo che assumere la giusta quantità di acqua ogni giorno, tutti i giorni, è importantissimo per la nostra salute ed indispensabile per il corretto funzionamento del nostro organismo, ma, tra lavoro e impegni vari, spesso mettiamo da parte questa pratica fondamentale, per ricordacene quando ormai è troppo tardi: sentire sete, infatti, è solo l'ultimo dei numerosi segnali che il nostro copro ci invia per ricordarci che ha bisogno di acqua. Se anche tu vuoi finalmente risolvere questo problema, la soluzione si chiama Ulla Smart, un water reminder pratico e facile da usare.

Ulla è un promemoria di idratazione che può essere applicato su qualsiasi tipo di bottiglia o di bicchiere e che, grazie al sensore di movimento, registra l'ultima assunzione di acqua e, a partire da questa, lampeggia ogni 30-40 minuti per ricordarti di bere. Inoltre, il sensore di movimento è talmente preciso da registrare anche l’inclinazione della bottiglia, tenendo conto sia di quando che di quanto bevi e calcolando così quando dovrà ricordartelo nuovamente: ad esempio, se hai bevuto troppo poco, si illuminerà nuovamente dopo 10 minuti.

Pratico, leggero (peso: 28 g) e utilissimo, il dispositivo Ulla Smart è disponibile in diversi colori, si adatta perfettamente a qualsiasi bottiglia e può anche essere applicato ad un normale bicchiere grazie alla fascetta in silicone; inoltre, è totalmente silenzioso e non emette suoni o vibrazioni, e il sensore intelligente di illuminazione spegnerà automaticamente la luce led se non traccia nessun movimento per due cicli di idratazione (circa un’ora).

Pro: facile da usare e molto comodo, è l'ideale da tenere sulla scrivania, ma meno efficace per chi sta spesso in piedi. Nessuna applicazione collegata, nessuna necessità di ricarica, è alimentato da una batteria CR2032, compresa e sostituibile.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato una presa non sempre perfetta sulla bottiglia; se noti che Ulla tende a scivolare da bottiglie o bicchieri, prova ad applicare sulla fascetta degli adesivi in velcro, in modo da farlo aderire perfettamente.

Scopri Ulla Smart in vendita su Amazon.it a partire da 18,56€