UpRight Go, il dispositivo intelligente che ti aiuta a correggere la postura

Uno stile di vita moderno implica molto spesso la sedentarietà tra scrivania, pc, smartphone, TV e divano, ma quando a questo si somma una cattiva postura, il nostro benessere generale può risultare compromesso. Per mantenere una postura corretta è necessario, in primis, essere coscienti della posizione che assumiamo: per questo motivo UpRight Go è lo strumento definitivo per aiutarti a risolvere i problemi e le cattive abitudini posturali.

UpRight Go è un piccolo device indossabile che, una volta applicato sulla schiena e collegato alla sua app, ci avverte con una leggera vibrazione ogni volta che assumiamo una postura scorretta, vibrazione che può essere personalizzata sia in intensità che in durata. Il dispositivo si attacca sulla schiena, all'altezza delle scapole, tramite uno speciale adesivo ipoallergenico, e può essere utilizzato secondo due diverse modalità: la modalità tracking, che monitora e tiene traccia delle posture che assumiamo durante la giornata, e la modalità allenamento, che ci aiuta ad assumere e mantenere la posizione corretta tramite esercizi mirati e graduali.

Inoltre, questo correttore posturale funziona tramite un’app gratuita, compatibile sia con iOS che con Android, grazie alla quale è possibile tracciare tutte le posture assunte durante la giornata e renderci conto dei miglioramenti raggiunti.

Facile da utilizzare e comodo da indossare anche tutto il giorno (è lungo 5 cm e pesa 12 grammi), UpRight Go è un quindi un dispositivo intelligente che ti ricorda di mantenere una postura corretta, prevenendo così il mal di schiena e i dolori muscolari e rafforzando la schiena e i muscoli principali. Gli sviluppatori hanno testato UpRight Go su molti impiegati d’ufficio e team di lavoratori, che utilizzavano tutto il giorno il computer: i risultati hanno permesso di dichiarare che, in sole 2/3 settimane, il piccolo device è riuscito a migliorare la loro postura, allenando i muscoli dorsali e lombari.

Recentemente è stato introdotto sul mercato anche UpRight Go 2, la nuova versione del correttore posturale: vediamo quindi quali sono i pro e i contro di questo nuovo dispositivo indossabile.

Pro rispetto alla versione 1:

più piccolo e leggero;

batteria più longeva;

adesivo più largo;

multi sensore ancora più sensibile e preciso.

Contro rispetto alla versione 1:

prezzo più alto;

l’applicazione supporta solo la lingua inglese.

Per conoscere tutte le informazioni e acquistare su Amazon.it UpRight Go nella versione 1 clicca qui.

Se invece preferisci provare UpRight Go 2 clicca qui!