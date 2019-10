Victorinox Climber, il coltellino multiuso per escursioni e attività outdoor

Il coltellino svizzero, o più precisamente coltello dell'esercito svizzero, è un piccolo e pratico strumento multiuso dalla lama ripiegabile. Ideale per escursioni e attività outdoor, come l'arrampicata, la sua fama è dovuta alla sua estrema versatilità e compattezza: dotato di numerosi accessori (che possono comprendere stuzzicadenti, forbici, pinzette, apribottiglie, cacciaviti e molto altro), basta estrarre una delle componenti ripiegate all'interno del manico e iniziare ad utilizzarlo.

Dall’automobilista in viaggio agli spiriti più avventurosi, il coltellino svizzero è un mezzo utile in tantissime situazioni diverse, che può rivelarsi efficace anche in situazioni impreviste o insolite. In commercio ne possiamo trovarne di tutti i tipi, ma i più affidabili, resistenti e di qualità sono indubbiamente i modelli prodotti dall'azienda svizzera Victorinox basti pensare che ogni astronauta della NASA ha in dotazione un Victorinox Master Craftsman.

Il Victorinox Climber è un modello utile e funzionale, perfetto per le escursioni in montagna ma anche per aprire una bottiglia di vino durante una scampagnata tra amici; grande classico dell’azienda svizzera, questo coltellino multiuso rappresenta un buon compromesso tra peso, maneggevolezza e trasportabilità, oltre all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dal design classico e del tipico colore rosso, questo coltellino svizzero ha 15 strumenti realizzati in resistentissimo acciaio inox; in poco più di 9 cm avrete a disposizione una lama grande e una piccola, un cavatappi, un apriscatole con in punta un cacciavite piccolo (anche per viti a croce), un levacapsule con cacciavite, un punteruolo, un anello portachiavi, una pinzetta, uno stuzzicadenti, un paio di forbici, un gancio multiuso e, per non farsi mancare proprio nulla, una sega per legno.

Leggero, comodo, robusto e maneggevole, i singoli componenti di questo coltellino risultano fluidi e morbidi nell'utilizzo e le lame sono taglienti e affilate: uno strumento di altissima qualità e ricco di utilizzi.

Il coltellino Victorinox Climber viene spedito all'interno della scatola originale di colore argento, completa di sigillo di garanzia, con un mini foglietto illustrativo, ed è in vendita su Amazon.it a 25,02 €

Se invece preferisci un modello più completo, prova il Victorinox Swisschamp da 33 funzioni, in vendita su Amazon.it a 73,95 €

