Calze per yoga: come sceglierle e quali caratteristiche che devono avere

Per praticare yoga, in palestra o a casa, è importante avere tutta l’attrezzatura necessaria. Non serve molto: basta un adeguato tappetino e un paio di scarpette o calze antiscivolo professionali, che tengano il piede fermo e aderente al pavimento, anche quando si fanno esercizi più complessi. Proprio di queste ultime stiamo per parlarvi. Sì, perché non tutte le calze per lo yoga sono uguali, ne esistono dei modelli comodi, traspiranti, che non fanno sudare il piede, simili alle ballerine, talvolta con le dita separate, comodi, leggeri e professionali.

Eccone alcuni, economici e di qualità, in vendita su Amazon:

1. Calze per yoga Hense

Partiamo dalla linea di yoga socks di Hense. Si tratta di calzini di alta qualità, di cotone all’85% e di spandex al 15%.Comodi, traspiranti e in grado di mantenere il piede asciutto per tutta la lezione. Sono caratterizzati da una suola in silicone ergonomica e in grado di delineare la forma naturale dell’arco plantare. Le calze da yoga sono disponibili in vari colori e misure e possono essere restituite (anche con rimborso) in caso di non gradimento.

Scopri di più su Amazon a partire da 5,26 euro

2. Calze per yoga Namaste di Eneoji

Anche l’azienda Eneoji propone un modello di calze antiscivolo adatte a praticare lo yoga. Si tratta della linea Namaste, professionale, che assicura confort massimo e sensazione naturale (come se si stesse a piedi nudi). La suola è antiscivolo, con silicone morbido ad alto grip. Questi calzini hanno la caratteristica di lasciare libere le dita, per chi non ama costringerle all’interno del cotone della calza sportiva. Ogni ordine comprende due paia di calzini e in caso di insoddisfazione del cliente è previsto il completo rimborso.

Scopri di più su Amazon a 13,27 euro

3. Calze per yoga JJunLim

Al 100 per cento in cotone, anche i calzini JJunLim sono consigliati per praticare yoga. Abbracciano bene il piede senza farlo sudare, sono antiscivolo, sono disponibili con dita aperte o divise e c’è persino un elegante modello con nastri da legare alla schiava. Molto glamour.

Scopri di più su Amazon a 12,99 euro

4. Calze per yoga Toesox

Toesox propone un modello di calzini professionali, antiscivolo, con spazio separato per ogni dito del piede, disponibili in vari colori. Si tratta di un modello consigliato a chi pratica yoga, pilates o fitness con regolarità.

Scopri di più su Amazon a 18,60 euro

5. Calze per yoga Sanique

Un modello di calzini per yoga fashion e sbarazzino è quello che propone Sanique. Questa azienda ha infatti creato una linea di calze sportive con dita divise e raffinato laccetto incrociato di velluto sul dorso del piede. In cotone di alta qualità, i calzini per yoga di Sanique sono disponibili in vari colori e misure. E in ogni confezione ci sono 4 calze.

Scopri di più su Amazon a 14,98 euro