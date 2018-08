5 attrezzi per fare yoga in casa

Lo yoga è una disciplina orientale che negli ultimi anni si è sempre più sviluppata anche in Occidente. Non si tratta solamente di uno sport, ma di una vera e propria discplina che riguarda mente e corpo. Per allenarsi sono a volte necessari degli attrezzi, abbiamo quindi selezionato per voi i 5 migliori da poter acquistare su Amazon!

1. Exerz EXYW-001 Rullo di Pilates

Il rullo serve a distendere la zona di schiena, fianchi e spalle, spesso messa a dura prova dalla postura errata che assumiamo a causa dello stress. Questo rullo in plastica è resistente e vi aiuterà nelle vostre posizioni di yoga.

2. Calzini Antiscivolo Yoga Donna

La disciplina dello yoga si pratica solitamente a piedi scalzi. Se non amate stare a piedi scalzi o siete più comodi con una superficie anti-scivolo allora questi calzini sono quello che fa al caso vostro.

3. Navaris Blocco yoga set 2 pezzi

Dei mattoncini in spuma espansa che aiutano a mantenere in tutta sicurezza l'equilibrio durante alcune posizioni di yoga, come la posizione del triangolo o del ponte. Si tratta di mattoncini leggeri, resistenti e morbidi, quindi davvero confortevoli.

4. Rotolo di fasce in schiuma

Si tratta di un rotolo in schiuma realizzato con una tecnologia brevettata che aiuta ad allontanare i dolori muscolari dopo l'allenamento e lo rende utilissimo per i massaggi sulla schiena da realizzare da soli. Questo rotolo è realizzato con materiali sicuri e professionali, quindi è resistente e durevole nel tempo.

5. HIB tappetino fitness per esercizi

Un tappetino per gli esercizi è davvero essenziale per la pratica dello yoga. Questo tappetino ha un prezzo accessibile ed è leggero e comodo anche da trasportare. Per fare yoga in qualunque luogo ti trovi!

