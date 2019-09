4 zaini pratici ed economici per escursioni, sport e viaggi

Ami le passeggiate, le escursioni o i picnic, e sei alla ricerca di uno zaino dal prezzo contenuto, ma dalla buona capacità e dall'elevata resistenza? Ecco 4 modelli acquistabili su Amazon.it, che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo e per comodità. Dagli zaini leggeri e ripiegabili in una piccola borsa, a quelli ampi e solidi per le escursioni, passando anche per i modelli adatti ai più piccoli, scopri i 4 migliori zaini per escursioni, sport e viaggi.



Disponibile in 13 colori diversi, lo zaino Zomake è perfetto per ogni stile ed esigenza. Ultraleggero (pesa 0,35 kg) e impermeabile, può essere facilmente ripiegato in una comoda borsetta (dimensioni: 22 x 8 x 19,5 cm). Comodissimo durante viaggi, brevi escursioni e passeggiate, lo zaino Zomake è realizzato in tessuto resistente, e ha una capacità di 35 L. Ha uno scomparto principale, con una piccola tasca nascosta dove riporre documenti o denaro, due tasche frontali con zip e due tasche laterali in rete. Inoltre, è dotato di uno spazio separato e interno, adatto ai notebook fino a 13 pollici.

Lo zaino tattico di Zehnhase è realizzato in tessuto di nylon 600D Oxford, resistente a strappi e graffi ed impermeabile (sia internamente che all’esterno). Presenta diversi scomparti con all'interno altrettante tasche e il sistema molle permette un'ulteriore espansione e personalizzazione dello zaino, grazie alla possibilità di attaccare altre borse/borsette, borracce o altro tramite i 4 ganci in omaggio. Zaino tattico estremamente resistente e capiente, è dotato di doppie cerniere rinforzate, comodi spallacci imbottiti e area posteriore imbottita in mesh, ergonomica e traspirante. Inoltre, ha una capacità di 45 litri ed è disponibile in 2 colori, nero e cachi.

Questo zaino, disponibile in 6 diversi colori, è l’ideale per le gite scolastiche, come anche per le attività sportive dei più piccoli o per le escursioni con tutta la famiglia, grazie alla sua leggerezza e praticità. Dotato di copri zaino per proteggerlo dalla pioggia, ha una comoda tasca frontale con zip waterproof, una doppia tasca laterale porta borracce, schienale e spallacci imbottiti in soffice mesh 3D, regolazione pettorale per una migliore stabilità, tasca interna porta documenti e un fischietto di sicurezza incorporato. Leggerissimo ma molto capiente, lo zaino per bambini di Cmp Rebel ha una capacità 10 litri, è ben rifinito e molto pratico: approvatissimo!

Lo zaino termico di Tourit è resistente e ultraleggero; esternamente è realizzato in tessuto 600D Oxford resistente agli strappi e idrorepellente, mentre l'interno, impermeabile e isolante, riesce a mantenere freschi alimenti e bevande congelate per 16 ore a una temperatura inferiore a 15 gradi. Dotato di 2 tasche frontali con diverse tasche interne per piatti e altri piccoli oggetti, 1 scomparto principale con isolamento termico per cibi e bevande freddi e caldi e 2 tasche laterali in rete, questo zaino è resistente e facile da pulire. L'isolamento interno in schiuma e le fodere impermeabili lo mantengono fresco e a prova di perdite. Disponibile nei colori blu, nero e cachi, ha una capacità di 22 litri e può portare fino a 6kg di peso.

