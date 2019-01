Acer Predator Triton 900: un notebook da gaming in grado di trasformarsi in tablet

Acer ha presentato al CES 2019 il nuovo Predator Triton 900, un Pc portatile da gaming dotato di una particolare cerniera, denominata Ezel Aero Hinge, che consente la rotazione e l'inclinazione del display e l'utilizzo anche come tablet.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il nuovo Predator Triton 900 utilizza un display touchscreen IPS da 17 pollici con risoluzione 4K, dotato di tecnologia NVIDIA G-Sync. Schermo collegato ad una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080, affiancata da processori Intel Core i7 di ottava generazione. Ricordiamo inoltre la RAM fino a 32 GB e la memoria interna affidata ad unità SSD NVMe PCIe, in configurazione RAID 0.

Citiamo infine la tastiera meccanica con illuminazione RGB, il trackpad che si trasforma in tastierino numerico ed il sottile telaio di soli 2,3 cm.

Il Predator Triton 900 sarà disponibile in Europa dal mese di marzo, con un prezzo a partire da 4.199 euro.