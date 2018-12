Alldocube M8: un conveniente tablet da 8 pollici con connettività 4G

Alldocube ha recentemente presentato un nuovo tablet che si distingue per le sue complete caratteristiche a partire dal supporto alla connettività 4G con slot per due sim.

L’M8 vanta inoltre uno schermo da 8 pollici di tipo IPS con risoluzione Full HD (1920x1200 pixel) ed un processore a dieci core, il Mediatek X27 con frequenza fino a 2,6 GHz.

Processore affiancato da 3 GB di Ram e 32 GB di memoria, espandibile via MicroSd fino a 128 GB. Citiamo inoltre il comparto fotografico formato da una camera posteriore da 5 MP e anteriore da soli 2 megapixel. Non dimentichiamo, infine, la batteria da 5500 mAh, il sistema operativo Android 8.0 Oreo, il WiFi ac dual band ed il Bluetooth 4.2 .

Alldocube M8 sarà presto disponibile su Amazon ad un prezzo di circa 160 euro.