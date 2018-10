Apple Mac Mini si rinnova con prezzi a partire da 919 euro

Durante l'evento di New York, oltre al nuovo MacBook Air, Apple ha presentato anche la versione rinnovata del Mac Mini che vanta performance 5 volte superiori rispetto al modello precedente.

Scendendo nel dettaglio, al suo interno troviamo i processori Intel quad-core ed esa-core di 8a generazione con Turbo Boost Speed fino a 4,6GHz, la grafica Intel UHD, fino a 64GB di RAM a 2666MHz e fino a 2TB di memoria su SSD.

Non mancano inoltre 4 porte Thunderbolt 3 compatibili anche con schermi 4K e 5K, una porta HDMI 2.0, 2 porte USB-A, un jack audio e la Gigabit Ethernet fino a 10GB.

Ricordiamo inoltre il Security Chip Apple T2 che consente una crittografia dei dati istantanea su SSD; chip che rende la transcodifica video HEVC 30 volte più veloce.

Novità anche per la scocca disponibile nell’inedita finitura space grey, realizzata in alluminio riciclato al 100%

Infine i prezzi, il nuovo Mac Mini con macOS Mojave è già disponibile in pre-ordine e potrà essere acquistato dal 7 novembre a partire da 919 euro.