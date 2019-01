Asus ZenBook S13: un nuovo notebook con schermo dai bordi ultra sottili

Asus porta al CES di Las Vegas, un nuovo notebook che si distingue per le cornici decisamente ridotte (2,5 mm) attorno allo schermo da 13,9" con risoluzione Full HD. Un notebook dotato, inoltre, di scocca in alluminio dall'elevata resistenza con certificazione militare MIL-STD-810G.

L’Asus Asus ZenBook S13 può essere configurato con processori Intel Core i7 o i5 di ottava generazione, fino a 16GB di memoria RAM e SSD fino ad 1TB ed è in grado di ospitare schede video come la GeForce MX 150.

Un prodotto dallo spessore contenuto, pari a 12,99 mm, dalla completa connettività (due porte USB 3.1 Type-C, 1 USB Type-A, slot microSD, WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0) e con un’autonomia fino a 15 ore.

Citiamo, infine, la tastiera retroilluminata, l’ampio touchpad con sensore di impronte digitali e la webcam HD con supporto a Windows Hello, inserita in una piccola gobba nella parte alta del display.