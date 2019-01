Chuwi Ubook: un nuovo e completo tablet-pc per tutte le tasche

Dopo la recensione del Chuwi Hi 9 Plus torniamo ad occuparci di questo produttore cinese che di recente ha presentato un interessante tablet-pc 2 in 1 denominato Ubook. Un prodotto che riprende il design del noto Microsoft Surface, dallo spessore di soli 9 mm e con un peso di 760 grammi. Ricordiamo inoltre la tastiera removibile con funzionalità di cover, dotata di tasti retroilluminati, e il supporto inclinabile fino a 145 gradi al posteriore, utile a mantenere il tablet in verticale.

Cuore del Chuwi Ubook è il processore Intel Core M3, un dual core con una frequenza di 2,2 GHz, affiancato da ben 8 GB di Ram.

Interessante anche la dotazione di memoria SSD con due versioni disponibili da 128 GB ed un TB. Citiamo, inoltre, lo schermo Full HD da 11,6 pollici con supporto al pennino digitale di Chuwi, e la connettività che include due Usb standard, una Usb Type-C, un’uscita video Micro Hdmi e non manca lo slot per la microSD e la presa per le cuffie. A bordo del Chuwi Ubook troviamo il sistema operativo Windows 10 Home ed una batteria da 30,4 Wh che dovrebbe garantire 9.5 ore di autonomia.

Il Chuwi Ubook verrà lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter nelle prossime settimane a meno di 400 dollari (350 euro circa). Inoltre è anche possibile ottenere uno sconto del 25% registrandosi sul sito ufficiale di Chuwi.