Huawei MateBook 13: un raffinato notebook a partire da 999 euro

Debutta sul mercato italiano il nuovo notebook Huawei MateBook 13; un modello ultra-sottile dotato di display FullView da 13” con rapporto 3:2, risoluzione di 2160x1440 pixel, densità di 200ppi e con cornici di appena 4,4 millimetri (in futuro sarà disponibile anche una variante touch).

Un Pc portatile che vanta anche una scocca in metallo, la tastiera full size ed il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il MateBook 13 ospita al suo interno un processore Intel Core Whiskey Lake, nelle due varianti i5-8265U e i7-8565U, affiancate da 8GB di RAM ed SSD fino a 512GB. Notebook dotato, inoltre, della funzionalità Huawei Share 3.0 OneHop che consente il rapido trasferimento di file da e verso lo smartphone (fino a 500 foto in 1 minuto) e di una batteria da 41,8Wh, con supporto alla ricarica rapida.

Citiamo, infine, le dimensioni di 286x211x14,9mm per un peso di 1,3kg e la connettività che include Bluetooth 5.0, WiFi ac dual band, 2 USB-C e jack audio da 3,5mm.

Di seguito le due varianti disponibili:

-Intel Core i5-8265U / 8GB di RAM / SSD da 256GB, prezzo 999€

-Intel Core i7-8565U / 8GB di RAM / SSD da 512GB, prezzo 1.199€

