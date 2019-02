Huawei Matebook X Pro 2019: un elegante e potente notebook

Dal Mobile World Congress arriva la versione 2019 del Huawei Matebook X Pro; un portatile con schermo touch da 13,9 pollici, dotato di bordi sottili e con una risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel. Immutata la raffinata scocca unibody in metallo, dal peso di 1,33 Kg e con uno spessore di 14.6 mm.

Viene, inoltre, mantenuta la particolare disposizione della webcam inserita all’interno della tastiera sotto un pulsante dedicato.

Le principali novità le troviamo nella dotazione tecnica con l’arrivo dei processori Intel Core di ottava generazione. Scendendo nel dettaglio, il Matebook X Pro 2019 può essere configurato con un i5 8265U o con un i7 8565U. In entrambe le versioni è presente una scheda grafica Nvidia MX250 con 2 Gigabyte di memoria dedicata GDDR5. La Ram è invece da 8 o 16 Gigabyte, mentre l’archiviazione è affidata ad un SSD da 512 GB o da 1 Terabyte, a seconda della versione scelta. Completa inoltre la dotazione di porte che include una USB-C standard, una Thunderbolt 3, una USB-A e il jack audio da 3.5 mm. Novità anche per il modem WiFi, due volte più veloce rispetto al modello dello scorso anno, e per il sistema di raffreddamento, più efficiente e silenzioso.

Arriva poi la versione 3.0 del Huawei Share che consente di trasferire i contenuti memorizzati in uno smartphone dell'azienda cinese con EMUI 9.0 semplicemente posandolo sul portatile.

Il Matebook X Pro 2019 arriverà sul mercato italiano nel secondo trimestre del 2019, con prezzi di 1.599 (i5, 8/512 GB) e di 1.799 euro (i7, 16 GB, 1 TB).