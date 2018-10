Nuovo MacBook Air con display Retina

Apple ha annunciato il suo nuovo MacBook Air che si presenta con interessanti novità a partire dall’arrivo del Retina Display da 13,3 pollici. Il noto portatile della casa di Cupertino adotta inoltre con una scocca riprogettata realizzata al 100% in alluminio riciclato,

con cornici dello schermo il 50% più sottili rispetto al precedente modello. Non manca il Touch ID, una tastiera migliorata ed è stato inoltre integrato il trackpad con Force Touch più ampio del 20%.

Per quanto riguarda l’hardware, il nuovo MacBook Air ospita processori Intel Core i5 (dual core) di ottava generazione, grafica integrata Intel UHD, fino a 16GB di memoria RAM a 2133 MHz ed SSD fino a 1,5 TB con una velocità incrementata anche del 60%.

Ricordiamo inoltre gli altoparlanti stereo, due porte Thunderbolt 3 e il connettore per il jack audio.

Il nuovo MacBook Air vanta anche dimensioni più ridotte, un peso di soli 1.24 Kg ed un’autonomia che arriva fino a 13 ore.

Infine i prezzi, Il nuovo MacBook Air è ordinabile già da oggi in tre varianti colore (gold, space grey e silver) con prezzi a partire da 1.379 euro.