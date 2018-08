Microsoft Surface Go: arriva in Italia la versione economica del tablet di Redmond

Presentato lo scorso luglio, arriva ora ufficialmente in Italia il Surface Go, la versione economica del celebre tablet di Microsoft. Un notebook 2in1 con tastiera opzionale, dotato di schermo da 10” (1.800 x 1.200 pixel) e processore Intel Pentium Gold 4415Y. Un prodotto compatto e dal design curato che vanta, inoltre, un’autonomia fino a 9 ore.

Microsoft Surface Go può essere acquistato in due diverse versioni; la variante base da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di tipo eMMC al prezzo di listino di 459 euro e quella da 8 GB di RAM con 128 GB di storage SSD, al prezzo di 619 euro.

Entrambe le versioni montano una camera posteriore da 8MP ed una anteriore da 5 MP con il sistema operativo Windows 10 S (gratuito il passaggio alla versione Home)

Non mancano infine Wi-Fi, Surface Connect, slot microSDXC, jack audio e USB 3.1 Type-C.

Scopri di più su Amazon