I nuovi Pc Microsoft Surface arrivano anche in Italia

I nuovi Surface Pro 6, Studio 2 e Surface Laptop 2, annunciati ad ottobre, sono ora disponibili in prevendita sul Microsoft Store e presso i rivenditori selezionati.

Si parte dal Surface Pro 6, un raffinato notebook-tablet ordinabile in varie configurazioni con processori Intel Core i5 e i7 di ottava generazione, una memoria da 128GB sino a 1TB e Ram da 8 o 16GB. Ricordiamo inoltre le colorazioni platino e nera e i prezzi da 1.069 a 2.499 euro. Prezzi che non comprendono la tastiera Type Cover e la stilo.

Passiamo poi al Laptop 2, un classico notebook disponibile nella colorazione platino, con prezzi da 1.169 a 2.899 euro, sempre con processori Intel Core di ottava generazione e memoria fino ad un TB.

Concludiamo con l’innovativo Surface Studio, un potente all-in-one dotato di processore Intel Core i7-7820HQ, display touch da 28" (risoluzione da 4500 x 3000 pixel) e GPU Nvidia GTX 1060 o 1070. Pc ordinabile con prezzi da 4.199 a 5.599 euro, memoria fino a 2 TB e Ram fino a 32 GB.