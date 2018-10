Nuovi Microsoft Surface: CPU Intel di ottava generazione e finitura nera

Microsoft ha annunciato l’arrivo dei nuovi Surface Pro 6 e Laptop 2 che ora montano le CPU Intel di ottava generazione in grado di garantire un deciso incremento di prestazioni. In particolare, secondo le dichiarazioni di Microsoft, gli ibridi 2-in-1 Surface Pro 6 sono ora il 67% più veloci con una batteria capace di 13,5 ore di autonomia; performance che vengono migliorate addirittura dell’85% sul notebook di fascia alta Surface Laptop 2.

Praticamente inalterate le altre caratteristiche tecniche con il Surface Pro 6 dotato sempre di display da 12,3 pollici, mentre il Laptop 2 monta uno schermo da 13.5'' con risoluzione di 2.256x1.504 pixel, con la dotazione di RAM del modello base che passa da 4 a 8 GB.

Su entrambi i prodotti arriva inoltre l’elegante versione nera, mentre per quanto riguarda i prezzi il Microsoft Surface Pro 6 viene proposto sul mercato statunitense ad un prezzo che parte da 899 dollari per la configurazione base, dotata di processore Intel Core i5. Il costo di base del Laptop 2 è, invece, di 999 dollari.

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 arriveranno in Italia nella prima parte del 2019.