Samsung Galaxy Tab S4: un innovativo tablet con pennino

Samsung Galaxy Tab S4 è il nuovo tablet di Samsung; un prodotto pensato sia per il mondo business sia per quello consumer, accompagnato da un utile pennino e da una piccola tastiera opzionale che consente di sfruttare la nota modalità desktop di Samsung, denominata Dex. Modalità, basata sempre su Android, che consente anche di utilizzare periferiche esterne, come mouse e monitor, da collegare al tablet.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Galaxy Tab S4 è spinto da un processore Snapdragon 835 con 4GB di RAM e spazio di archiviazione di 64GB o 256GB. Il display è un 10,5 pollici con una risoluzione di 2560x1600 pixel con una batteria da 7.300 mAh.

Ricordiamo, infine, il sistema operativo Android 8.1 Oreo e la presenza di un’utile porta USB 3.1 Type-C.

Il Tab S4 sarà disponibile a partire dalla fine di agosto nelle colorazioni Black e Grey a 729 euro per la variante WiFi; la versione dotata anche di 4G avrà, invece, un costo di 799 euro.