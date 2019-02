Samsung Galaxy Tab S5e: un versatile tablet di fascia alta

Samsung Galaxy Tab S5e è nuovo tablet con schermo da 10,5 pollici Super AMOLED e risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Si tratta di un modello dal look curato, disponibile nelle colorazioni Silver, Black e Gold, con bordi sottili e dimensioni di 245,0 x 160,0 x 5,5 mm per un peso di 400 grammi. Un prodotto che vanta anche 4 altoparlanti AKG con tecnologia stereo, Dolby Atmos e rotazione automatica, utile per adattare il suono all’orientamento del tablet.

Ricordiamo inoltre il supporto alla Samsung DeX che consente di trasformare il Samsung Galaxy Tab S5e in un vero Pc, l’integrazione dell’assistente virtuale Bixby e della tecnologia Continuity, utile per rispondere ad una chiamata o ad un messaggio direttamente dal tablet anche quando lo smartphone è fuori portata o collegato a una diversa rete Wi-Fi.

Cuore di questo tablet è il processore Snapdragon 670, un octa-core a 64-bit e frequenza massima di 2,0 GHz. Il Samsung Galaxy Tab S5e sarà disponibile in due varianti di memoria con 4/6 GB di Ram e 64/128 GB di storage, espandibile fino a 512 GB. Non dimentichiamo il comparto fotografico con un sensore posteriore da 13 MP e anteriore da 8MP, il lettore di impronte digitali laterale e la batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida.

Infine il sistema operativo Android 9.0 Pie e la connettività che include USB 3.1 (Type C), 4G LTE Cat. 16, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e GPS.

Il Samsung Galaxy Tab S5e arriverà sul mercato ad aprile con un prezzo di listino inferiore ai 500 euro per la variante meno potente.