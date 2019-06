Amazon Fire 7 2019: la recensione di un tablet low cost da sette pollici

Dopo l’anteprima di qualche settimana fa, è ora arrivato il momento di provare il nuovo Amazon Fire 7 2019; un tablet ora più potente e con uno spazio di archiviazione raddoppiato, che arriva fino a 32 GB.

Un dispositivo robusto e decisamente economico, acquistabile sul noto sito di shopping online a partire da 69,99 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Amazon Fire 7 2019.

Amazon Fire 7 2019: design e caratteristiche tecniche

L’Amazon Fire 7 2019 mantiene lo stesso design del precedente modello, con una scocca in plastica ruvida al posteriore e ampie cornici attorno allo schermo IPS da 7 pollici, con risoluzione di soli 1024 x 600 pixel (171 ppi). Nella parte superiore troviamo il pulsante di alimentazione ed il controllo del volume, la porta USB ancora in formato Micro, il microfono e la presa per il jack delle cuffie. Sul lato destro è disponibile lo slot per l’espansione di memoria tramite MicroSD fino a 512 GB, con lo speaker posizionato sul lato sinistro.

Completiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche ricordando il nuovo processore, ora dalla maggiore potenza, dotato di 4 core e frequenza da 1,3 GHz, affiancato purtroppo da un solo GB di RAM; due infine le varianti di memoria disponibili, da 16 (9,70 GB liberi al primo avvio) e 32 GB.

Passiamo al comparto fotografico con una fotocamera frontale e una posteriore da 2 MP, con registrazione video in HD a 720p.

Citiamo infine il Wi-Fi n dual-band, il Bluetooth integrato e le dimensioni di 192 x 115 x 9,6 mm, per un peso di 286 grammi.

Infine la confezione che include un caricabatterie da 5,25V/1A, un cavo Micro Usb e la manualistica.



Amazon Fire 7 2019: analisi del software

Il Fire 7 2019 monta il sistema operativo Fire OS 6.3 di Amazon, una versione profondamente modificata di Android 7.1, priva delle note app realizzate da Google come Chrome e il Play Store. Applicazioni sostituite dal browser Silk e dallo store proprietario di Amazon che ospita però un minor numero di app e giochi rispetto al negozio virtuale di Google; mancano ad esempio Sky Go, Timvision e giochi come Clash Royale.

E’ comunque possibile scaricare sul Fire 7 tantissimi software di vario genere come i social Facebook e Twitter e app per lo streaming come Netflix, Youtube e Spotify.

Fire OS adotta, inoltre, un’interfaccia proprietaria completamente differente da quella di Android. Al suo interno sono stati inseriti i vari servizi di Amazon con una pagina che consente di fare acquisti direttamente dall'interfaccia principale del tablet; troviamo inoltre Amazon Video, Amazon Music, il Kindle Store per gli ebook e le sezioni per il download di app e giochi. Semplificato, infine, il menù delle impostazioni ed il software per la gestione delle fotocamere.

Amazon Fire 7 2019: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dell’Amazon Fire 7 2019 con l'analisi delle sue prestazioni partendo dallo schermo purtroppo di qualità non molto elevata a causa della risoluzione decisamente bassa con un'illuminazione non elevatissima e regolabile solo manualmente. Discreta, comunque, la resa cromatica del display dotato anche della funzione Blue Shade che riduce la quantità di luce blu.

Occupiamoci ora delle prestazioni generali con un sistema non molto veloce; è infatti possibile notare rallentamenti all'interno dell'interfaccia utente e nei giochi più esigenti, con il tablet che tende a scaldarsi in modo evidente sul retro quando si trova sotto stress.

Accettabili le prestazioni nella navigazione web e nei social, con le app che risultano però un po’ lente ad avviarsi.

Concludiamo ricordando la discreta qualità costruttiva, l’autonomia non molto elevata pari a 5-6 ore, lo speaker non potentissimo e il comparto fotografico di qualità appena sufficiente a causa dei sensori da soli 2 MP, con foto dai colori non sempre naturali.

Performance generali comunque in linea con le caratteristiche tecniche e con il prezzo di listino che parte da soli 69,99 euro per la versione con annunci pubblicitari nella schermata di sblocco e memoria da 16 GB.

Particolare, infine, l’interfaccia utente occupata in gran parte dai servizi di Amazon e priva di app drawer.

Amazon Fire 7 2019: custodie in vari colori

Amazon ha presentato insieme al nuovo Fire 7 una gamma di custodie acquistabili separatamente a 24,99 euro e disponibili in vari colori. Custodie resistenti e dalla buona qualità costruttiva, con una struttura posteriore in plastica ed un completo rivestimento esterno in tessuto. Non manca, inoltre, una morbida protezione interna in microfibra per lo schermo ed un supporto integrato per l'utilizzo del tablet in posizione verticale quando posizionato su una tavolo. Ricordiamo, inoltre, la chiusura magnetica che mette in standby il tablet.

