Amazon Fire HD 8: un nuovo tablet da 8 pollici a 99 euro

Arriva da Amazon il nuovo tablet Fire HD 8 dotato di uno schermo da 8” HD, prestazioni più veloci del 30%, il doppio dello spazio di archiviazione e fino a 12 ore di durata della batteria.

Scendendo nel dettaglio, il nuovo Fire HD 8 include:

-Uno schermo da 8 pollici (1280 x 800), ad alta definizione, con oltre un milione di pixel.

-Nuovo processore: prestazioni più veloci del 30% grazie ad un processore quad-core da 2.0 GHz e 2GB di RAM.

- Più spazio di archiviazione: disponibile con opzioni da 32GB o 64GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB grazie ad una microSD. Inoltre è possibile beneficiare di archiviazione illimitata sul cloud per tutte le foto e i contenuti Amazon realizzati con i tablet Fire.

- Maggiore autonomia: fino a 12 ore di durata della batteria, con un utilizzo misto, per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

- Nuova modalità Gioco: un’esperienza di gaming ottimizzata e libera da distrazioni che permette di concentrarsi sul videogioco in corso senza alcuna interferenza o comparsa di notifiche.

- Ampia selezione di contenuti: accesso a milioni di film, serie TV, canzoni, eBook Kindle, riviste, app e giochi. È possibile scaricare e guardare i propri video ovunque con Prime Video, Disney+ oppure Netflix.

- Restare connessi: è possibile scaricare app come Zoom e Skype per restare in contatto con amici e familiari utilizzando il proprio Fire HD 8.

- Funzionalità esclusive Amazon: è possibile godere delle funzionalità preferite dai clienti come Per te, X-Ray, Family Library, Blue Shade e altro.

Amazon Fire HD 8: disponibilità e prezzo

Il nuovo Fire HD 8 è già disponibile in preordine a partire da €99,99. Fire HD 8 è disponibile nel colore nero e le spedizioni inizieranno il 3 giugno.

Le cover per il nuovo tablet Fire HD 8 sono disponibili nei colori blu-grigio, grigio chiaro, antracite, malva al prezzo di €34,99.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon.it