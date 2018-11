iPhone, iMac e iPad saranno presto venduti direttamente da Amazon

Apple ed Amazon hanno stretto un accordo che consentirà al noto sito di shopping online di vendere e spedire i prodotti di Apple come i nuovi iPad Pro, MacBook Air e iPhone Xr ed Xs.

Prodotti che, in molti casi, sono già disponibili su Amazon, ma soltanto tramite venditori terzi.

Sul noto sito di shopping non sarà invece possibile acquistare HomePod, diretto concorrente della famiglia di speaker intelligenti Echo.

L'accordo tra Apple ed Amazon include l'Italia, oltre a Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Spagna, India e Giappone.

Accordo che porta anche importanti cambiamenti per i venditori terzi che ora dovranno richiedere un’autorizzazione da Apple per vendere i suoi prodotti su Amazon.