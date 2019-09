Addio problemi con la Wi-Fi: da Amazon i router/extender mesh di eero

Da Amazon continuano ad arrivare nuovi ed interessanti prodotti e dopo la rinnovata gamma di Echo e la Ring Stick Up Cam Battery, debutta nel nostro Paese anche la famiglia di dispositivi Wi-Fi mesh di eero.

Sistemi che consentono di estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa, senza interruzioni di segnale, riducendo così le zone senza accesso.

Router/extender di facile installazione, dotati anche del software TrueMesh di eero che offre la possibilità di aggiungere tutti i dispositivi necessari per garantire una copertura senza interruzioni di segnale in tutta la casa. TrueMesh mantiene le connessioni tra i dispositivi, ottimizza il routing dei dati e indirizza in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale. In questo modo, viene garantita una migliore esperienza Wi-Fi in tutte le stanze della casa.

Inoltre il design elegante e compatto dei dispositivi si abbina a ogni tipo di arredamento e consente di posizionarli facilmente in qualsiasi stanza.

Dopo l’installazione, puoi usare l’app eero per gestire la rete, mettere in pausa la connessione Internet, condividere la rete con amici e ospiti e molto altro, sia quando sei a casa, sia quando sei in giro. Attiva la funzionalità di eero per mettere in pausa il Wi-Fi per alcuni profili specifici quando è scaduto il tempo da passare davanti a uno schermo o se vuoi che la famiglia si riunisca per cenare, oppure per trovare i dispositivi connessi, come i telefoni; il tutto solo usando la tua voce.

Inoltre eero verifica costantemente la presenza di minacce alla sicurezza e invia automaticamente aggiornamenti per proteggere la rete, i dispositivi e la casa.

I dispositivi eero saranno disponibili in Italia da inizio novembre:

eero: €109 per un'unità (copertura WiFi fino a 140 m²) o €279 per la confezione da tre unità (fino a 460 m²).

eero Pro: €199 per una singola unità (fino a 160 m²) o €499 per la confezione da tre unità (fino a 560 m²)

eero Pro è l'opzione più potente con frequenze radio tri-band e una connessione migliore in ogni stanza della casa, anche in giardino.

Scopri di più su Amazon.it:

eero

eero Pro