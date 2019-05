ASUS ZenBook Pro Duo: un potente notebook con due schermi

Dal Computex 2019 di Taipei arriva l’ASUS ZenBook Pro Duo: un innovativo Pc portatile che adotta ben due schermi, il principale da 15,6 pollici OLED, 4K, 16:9 touch con HDR e cornici sottili, a cui si aggiunge uno schermo secondario, denominato ScreenPad Plus, da 14” 4K touch.

Schermo alloggiato sopra la tastiera, con il touchpad posizionato sul lato destro con funzione anche di tastierino numerico. ScreenPad Plus che può essere utilizzato per ampliare il display principale o come schermo indipendente. Inoltre può supportare funzionalità dedicate come App social, mappe, anteprime video e altro ancora.

Per quanto riguarda l’hardware, l’ASUS ZenBook Pro Duo utilizza potenti processori Intel Core i9-9980HK e Intel Core i7-9750H, fino a 32GB di Ram e SSD fino a 1TB PCIe 3.0. Ricordiamo, inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e la connettività con una Thunderbolt 3 USB-C, 2 USB 3.1, una HDMI, Wi-Fi 6 ac e Bluetooth 5.0.

Non dimentichiamo la stilo inclusa nella confezione, l’audio Harman Kardon con supporto ad Alexa, la batteria a 71Wh e le dimensioni di 359x246x24mm, per un peso di 2,5kg.

Concludiamo con il modello ZenBook Duo, più compatto, che include uno schermo NanoEdge Full HD da 14 pollici e ScreenPad Plus Full HD da 12.6 pollici.

Entrambi i notebook saranno disponibili nel corso del terzo trimestre con un prezzo ancora da definire.