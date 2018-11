Le migliori borse per notebook a meno di 30 euro

Nello sterminato mercato delle borse per notebook è possibile trovare prodotti per tutte le esigenze e per tutte le tasche. In fase di acquisto è importante valutare diverse caratteristiche: il prezzo ovviamente, ma anche le dimensioni interne e la presenza di vani dedicati agli accessori (mouse, cavi, ecc). Infine i materiali che devono essere resistenti e capaci di proteggere il vostro notebook anche dalla pioggia.

Abbiamo, quindi, selezionato cinque modelli di qualità acquistabili a meno di 30 euro.

1. Borsa AmazonBasics

Al primo posto della nostra rassegna troviamo una borsa per computer portatili di AmazonBasics. Prodotto disponibile in diverse varianti ed in grado di ospitare notebook con schermo da 11 a 17 pollici. Borsa dotata di tracolla imbottita e tasche per mouse, caricabatterie e altri accessori.

2. Zaino Wawj

Sul secondo gradino del podio troviamo uno zaino in grado di trasportare laptop fino a 15 pollici. Prodotto realizzato in tessuto impermeabile e fornito di 9 tasche interne e 2 laterali. Ricordiamo inoltre lo schienale a nido d'ape traspirante, la porta USB esterna ed il jack per le cuffie.

3. Zaino Reyleo

Da Reyleo uno zaino in nylon impermeabile, dotato di due scomparti principali: il primo dedicato a documenti e libri ed il secondo imbottito per il nostro laptop. Non manca una pratica tasca esterna ed una porta USB.

4. Borsa Mosiso

La borsa di Mosiso si distingue per il suo look curato con vari colori disponibili. Un modello in grado di ospitare notebook fino a 15 pollici, realizzato in tessuto impermeabile e con una morbida imbottitura interna. Non manca una tasca laterale ed una pratica tracolla.

5. Borsa Evecase

La nostra rassegna si conclude con la borsa di Evecase disponibile in varie dimensioni e in due varianti colore. Un modello in tela idrorepellente con una tasca frontale e due vani interni. Non manca la tracolla ed un elastico per il trasporto sopra un trolley.

