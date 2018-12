Chuwi Hi9 Plus: la recensione di un completo tablet con tastiera fisica e pennino

Nello sterminato mercato dei tablet con sistema operativo Android è possibile trovare soluzioni per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Oggetto oggi della nostra prova è l'Hi9 Plus di Chuwi: un versatile tablet dotato di connessione 4G e schermo da 10,8 pollici ad elevata risoluzione. Un modello collegabile ad una pratica tastiera esterna che svolge anche la funzione di cover e accompagnato anche da un pratico pennino capacitivo.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Hi9 Plus.

Design e caratteristiche tecniche

Il Chuwi Hi9 Plus si presenta con un design senza particolari innovazioni stilistiche. Un tablet dalla buona qualità costruttiva dotato di una scocca nera in metallo con un piccola fascia in plastica ed un elegante profilo cromato. Sul retro troviamo due speaker disposti sul lato lungo del device ed una fotocamera da 8 MP. Un altro sensore sempre da 8 Megapixel è stato inoltre inserito nel frontale e posizionato sul lato corto del tablet.

Il pulsante di alimentazione ed il bilanciere del volume si trovano in alto, mentre la USB Type-C, il carrellino per le due nano Sim (una delle quali sostituibile con una MicroSD fino a 128 GB) ed il jack delle cuffie sono posizionati a sinistra, con il tablet in orizzontale.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo device misura 266.4 x 177 x 8.1mm per un peso di 500 grammi.

Completiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche del Chuwi Hi9 Plus con il processore Mediatek Helio X27 MTK6797X dotato di dieci core fino a 2,6 GHz. SoC affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria, espandibile tramite MicroSD. Interessante lo schermo IPS da 10.8 pollici con una risoluzione di ben 2560 x 1600 pixel, protetto da una pellicola pre-applicata in fabbrica.

Davvero completa la connettività che oltre al supporto del dual Sim 4G con banda 20, include Bluetooth 4.1, WiFi ac dual band, Radio FM e GPS.

Non dimentichiamo infine la batteria da 7000 mAh ricaricabile in circa 4 ore tramite alimentatore con presa italiana da 5V-2A.

Analisi del software e delle fotocamere

Il tablet Hi9 Plus è equipaggiato con Android 8.0 (patch di sicurezza di giugno) in una versione praticamente stock, con limitate personalizzazioni da parte di Chuwi. Citiamo solo le utility Duraspeed, per la gestione delle app in background, e Miravision per l’impostazione dello schermo. Sistema operativo in italiano, completo di Play Store e app di Google.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo device utilizza la classica interfaccia Mediatek non ottimizzata per i tablet con pulsanti dalle dimensioni davvero generose. Software dalle funzionalità essenziali che include comunque HDR e la modalità panoramica. Per quanto riguarda le prestazioni della camera posteriore, in condizioni di elevata luminosità si ottengono scatti di qualità solo discreta con colori non sempre naturali. Qualità che si riduce sensibilmente in condizioni di luminosità ridotta. Giudizio, infine, sufficiente per i video fino a 1080p e per i selfie.

Tastiera e pennino

Il Chuwi Hi9 Plus vanta due interessanti accessori acquistabili separatamente, un pennino digitale ed una tastiera fisica con funzionalità anche di cover, in grado di proteggere lo schermo del tablet. Partiamo dalla tastiera, purtroppo in versione Usa-internazionale priva quindi di lettere accentate, dalla buona qualità costruttiva e con tasti dalla discreta corsa e dalle dimensioni accettabili. Cover con aggancio magnetico che consente di mantenere il tablet in verticale come un classico notebook. Tastiera che permette inoltre una buona velocità di digitazione, dotata anche di diversi tasti per l'accesso rapido a varie funzionalità, dalla gestione della luminosità dello schermo, all'avvio di Chrome. Accessorio all'esterno in gomma e con un soffice rivestimento interno, acquistabile al prezzo di 44,37 euro.

Passiamo ora al pennino Hipen H3 realizzato in metallo e alimentato da una stilo AAAA, con due pulsanti e 1024 livelli di pressione, utile per appunti e disegni. Purtroppo su questo tablet non viene sfruttato il rilevamento della pressione con un lag abbastanza evidente. Accessorio acquistabile al prezzo di 44,18 euro.

Esperienza d’uso

Concludiamo la recensione del Chuwi Hi9 Plus con l'analisi delle sue prestazioni. Il giudizio generale è positivo con un sistema operativo fluido e reattivo. Buona la velocità di navigazione su Chrome e le performance nei giochi.

Per quanto riguarda il display, si tratta di uno schermo dalla risoluzione elevata, ma con una luminosità non molto alta e non regolabile automaticamente. Valutazione positiva per la connettività grazie alla presenza del dual Sim 4G con il supporto alle funzionalità telefoniche. Segnaliamo, inoltre, la possibilità di utilizzare WhatsApp e la compatibilità con Netflix a definizione standard. Non delude neanche la batteria che consente un'autonomia di circa 8 ore con un uso misto di WiFi/4G.

Solo discrete le prestazioni dei due speaker stereo, (ben posizionati ma dal suono metallico), buono invece il giudizio sul microfono.

Infine il prezzo, il Chuwi Hi9 Plus è acquistabile a 219 euro.

Ordina qui il tablet Chuwi Hi9 Plus

Tastiera-cover

Pennino digitale Hipen H3