Chuwi HiPad LTE: la prova di un completo tablet da 10” con 4G e tastiera-custodia

Dopo la prova dell’Hi9 Plus torniamo ad occuparci di Chuwi con la recensione dell’HiPad LTE, un altro tablet Android dotato di tastiera-custodia con aggancio magnetico e connettività 4G.

Un modello che vanta un ampio schermo da 10 pollici con risoluzione Full HD e complete funzionalità telefoniche, acquistabile a meno di 200 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche del Chuwi HiPad LTE.

Chuwi HiPad LTE: design e specifiche tecniche

L’HiPad LTE si presenta con un classico design ed una buona qualità costruttiva. Un tablet che vanta un’elegante scocca metallica al posteriore leggermente bombata, con speaker stereo. Sul lato superiore trovano posto (con il tablet in verticale) lo slot per le due nano Sim, una della quali sostituibile con una MicroSD fino a 128 GB, la porta Type-C e la presa per le cuffie. Infine il lato destro con il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione.

Di seguito le specifiche tecniche:

-Schermo: 10,1 pollici IPS con risoluzione 1920 x 1200

-Processore: Mediatek MTK6797 Helio X27, Deca Core a 2,6 GHz

-Memoria: 3 GB di Ram e 32 GB di storage espandibile

-Fotocamere: anteriore e posteriore da 5 MP

-Batteria: 7.000 mAh

-Connettività: WiFi ac dual band, Bluetooth 4.1, GPS, LTE (con banda 20)

-Dimensioni: 241.7 x 172 x 7.9 mm con un peso di 490 grammi

Chuwi HiPad LTE: analisi del software

L’HiPad LTE monta Android 8.0, purtroppo con patch di sicurezza di giugno 2018. Un sistema operativo con limitate personalizzazioni da parte di Chuwi. Citiamo solo le utility Duraspeed, per la gestione delle app in background e Miravision per l’impostazione dello schermo. Sistema operativo in italiano, completo di Play Store e app di Google.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo device utilizza la vecchia interfaccia Mediatek non ottimizzata per i tablet con pulsanti dalle dimensioni davvero generose. Software dalle funzionalità davvero essenziali che include comunque HDR e la modalità panoramica.

Chuwi HiPad LTE: tastiera-custodia

L’HiPad LTE è accompagnato da una cover che ospita al suo interno una completa tastiera. Custodia con aggancio magnetico che protegge il tablet su entrambi i lati, realizzata in un materiale morbido che ricorda l’alcantara.

Tastiera, purtroppo, in versione Usa-internazionale (priva di lettere accentate), con tasti dalla discreta corsa e dalle dimensioni accettabili. Accessorio che permette una buona velocità di digitazione, dotato anche di diversi tasti per l'accesso rapido a varie funzionalità, dalla gestione della luminosità dello schermo, all'avvio di Chrome. Non manca, infine, un pratico touchpad dalle dimensioni contenute, ma abbastanza preciso.

Concludiamo con la cover posteriore utile anche a mantenere il tablet in verticale come un classico notebook; supporto posteriore che purtroppo durante le nostre prove si è rivelato decisamente poco stabile con il tablet che tende molto spesso a scivolare all’indietro.

Chuwi HiPad LTE: esperienza d’uso

Terminiamo la recensione del Chuwi HiPad LTE con l'analisi delle sue prestazioni. Più che discrete le performance generali con un sistema operativo abbastanza fluido e reattivo. Buona la velocità di navigazione su Chrome e in ambito gaming.

Per quanto riguarda il display, si tratta di uno schermo dai colori naturali, con un buon nero ed una discreta luminosità.

Valutazione positiva anche per la connettività grazie alla presenza del dual Sim 4G con il supporto alle funzionalità telefoniche (chiamate, sms, WhatsApp). Non delude neanche la batteria che consente un'autonomia di circa 8 ore con un uso misto in WiFi/4G.

Peccato per l’audio che presenta evidenti distorsioni al massimo volume, carente sia sui medi che sui bassi; buono, invece, il giudizio sul microfono.

Appena sufficiente il comparto fotografico con sensori a bassa risoluzione, in grado di catturare foto e video (fino a 1080p) dai colori sbiaditi e innaturali.

Infine il prezzo di listino, il Chuwi HiPad LTE è acquistabile a 199 euro con tastiera inclusa.