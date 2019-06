Chuwi MiniBook: un mini PC portatile utilizzabile anche come tablet

Da Chuwi arriva un nuovo notebook dalle dimensioni davvero contenute pari a 201 x 128.6 x 19.3 mm, per un peso di soli 660 grammi. Un mini Pc portatile con schermo da 8 pollici e risoluzione di 1920 x 1200 pixel, in grado di trasformarsi anche in un tablet grazie alla tastiera ruotabile di 360 gradi.

Il Minibook è disponibile in due varianti con processori Intel Core M3 8100Y o Intel Celeron N4100. Entrambi i modelli montano 8 GB di Ram ed uno storage da 128 GB di tipo eMMC; memoria espandibile tramite 2 slot, di tipo M2 per SSD e per MicroSD.

Ricordiamo, inoltre, la batteria integrata da 7000 mAh con ricarica rapida, le 2 porte USB-A, una porta USB Type-C, una Mini HDMI ed il sistema operativo Windows 10.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo anche il sensore ottico all’interno della tastiera che sostituisce il touchpad, la fotocamera frontale da 2 MP, il WiFi dual band, il Bluetooth 4.0 ed il jack per le cuffie.

Il Chuwi MiniBook è disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo al prezzo di 530$ (circa 470 Euro) nella versione con CPU Intel M3, mentre la variante con Intel N4100 è disponibile al prezzo di 429$ (circa 380 Euro), con spedizioni previste da Settembre 2019.