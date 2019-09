Chuwi Ubook Pro: un versatile tablet-notebook con Windows 10

Dopo le recensioni dei tablet Android Hipad LTE e Hi9 Plus torniamo ad occuparci di Chuwi. L'azienda cinese si prepara a lanciare una campagna di raccolta fondi su Indiegogo dedicata al nuovo UBook Pro, evoluzione del precedente UBook.

Si tratta di un prodotto 2-in-1, un tablet con Windows 10 in grado di trasformarsi in un notebook, dotato di tastiera removibile retroilluminata. Un prodotto che riprende alcuni elementi di design del noto Microsoft Surface, con supporto posteriore a forma di “U”, che consente un'inclinazione fino a 145 gradi.

Un dispositivo facile da trasportare grazie allo spessore ridotto (9 millimetri) e al peso contenuto (solo 780 grammi).

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware, l’UBook Pro è dotato di uno schermo IPS da 12.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con aspect ratio 3:2. Pannello touch in grado di supportare anche uno stilo (inclusa nella confezione) con 2048 livelli di sensibilità alla pressione, utile per scrivere e disegnare a mano libera sul display.

UBook Pro ospita un processore dual-core a 14nm Intel Core M3-8100Y (Amber Lake) con una frequenza che raggiunge i 3.4GHz. A bordo anche una scheda grafica Intel UHD Graphics 615, 8GB di RAM e un SSD M.2 da 128/256 GB, più uno slot per schede microSD.

Non dimentichiamo le interfacce con due porte USB-A, una USB-C, una Micro HDMI, un jack per cuffie da 3.5 mm ed un lettore di schede di memoria.

Chuwi UBook Pro avrà un prezzo di vendita attorno ai 500 dollari. Tutte le informazioni ed un buono sconto del 25% sono disponibili sulla pagina ufficiale dedicata al lancio dell’UBook Pro.