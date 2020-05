Come si sceglie l'hard disk esterno più adatto alle proprie esigenze?

Con la diffusione dello smart working e della didattica a distanza è sempre più importante eseguire backup regolari dei dati sensibili provenienti da PC o da notebook.



Toshiba Electronics Europe GmbH ha stilato una pratica guida all’acquisto di un hard disk esterno, con i 6 principali fattori da tenere in considerazione per poter scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze:

-Tecnologia e capacità di archiviazione. SSD o hard disk? I primi sono più veloci e più resistenti, mentre gli hard disk tradizionali sono più economici con prezzi adatti a tutte le tasche. La seconda domanda da porsi è: di quanto spazio di storage abbiamo bisogno? Il mercato dei prodotti per l’archiviazione non ha restrizioni a riguardo. Si parte da modelli con capacità più basse, come ad esempio 500 GB, fino ad arrivare ad opzioni più ampie come quelle da 4 TB. La scelta dipende anche dalla tipologia di dati: se viene utilizzato solo per backup di documenti o foto è sufficiente anche un HD da 500 GB. Per altre tipologie di dati come ad esempio file video e programmi è consigliabile acquistare soluzioni di maggiori dimensioni.

-Interfaccia. Un hard disk esterno dovrebbe, anche a distanza di qualche anno, poter essere sempre utilizzato facilmente grazie ad un’interfaccia di ultima generazione, ad esempio offrendo il recente standard USB Type-C, ampiamente diffuso sul mercato.

-Software. Quando si tratta di software, le funzioni di backup e sicurezza offerte sono di particolare importanza. Qualsiasi software di backup esistente dovrebbe garantire un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, nonché il supporto a diverse opzioni di memorizzazione quando, ad esempio, si impostano backup pianificati. Inoltre è importante che ci sia, in dotazione, un software di sicurezza che possa permettere all’utente di proteggere i propri dati privati, in modo rapido e semplice, da accessi non autorizzati, anche attraverso password che il proprietario dell’unità potrà gestire in maniera autonoma.

-Peso e dimensioni. Il peso e le dimensioni sono essenziali soprattutto quando il device non viene utilizzato solo per il backup dei dati a casa, ma anche in viaggio. Il design è, inoltre, un aspetto importante per molti utenti e proprio per questo il mercato offre molti prodotti tra cui poter scegliere realizzati in varie forme e colori.

-Rapporto qualità/prezzo. Anche il fattore costo e il rapporto prezzo-prestazioni devono essere considerati con molta attenzione. Gli utenti dovrebbero esaminare attentamente le caratteristiche incluse e confrontarle con il costo dell’unità.

-Garanzia. Molti prodotti sul mercato offrono una garanzia aggiuntiva, anche di tre anni, inclusa nel costo di acquisto.