Le migliori custodie per iPad Air 2019 a partire da 8 euro

Dopo esserci occupati delle cover per iPad e iPad Pro è ora venuto il momento di scoprire quali sono le migliori custodie per iPad Air 2019.

Cover non solo resistenti, ma anche dal design curato, disponibili in tantissime colorazioni e acquistabili a partire da 8 euro.

Custodie realizzate anche in pelle e dotate di un pratico pennino.

1. JETech: a meno di 10 euro

Se siete alla ricerca di un prodotto economico e di qualità, ecco allora la cover per iPad Air 2019 di JETech. Una custodia disponibile in cinque diversi colori, acquistabile a partire da 9,99 euro, sottile e leggera, con cover magnetica dotata di funzione di sospensione/attivazione automatica.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

2. ProCase: numerose colorazioni disponibili

Proseguiamo la nostra rassegna con la cover di ProCase; una custodia dal look classico disponibile in numerose colorazioni anche con un originale effetto marmo. Cover sottile e con retro semitrasparente, dotata di supporto alla funzione di sospensione/attivazione automatica.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

3. Moko: con tanti simpatici disegni

Se, invece, siete alla ricerca di una custodia dal look originale, ecco il modello di Moko disponibile in numerose varianti con disegni di ogni genere. Cover con retro semitrasparente e interno in microfibra, dotata anche di chiusura magnetica.

Scopri di più su Amazon a 15 euro

4. ESR: con rivestimento posteriore gommato

Da ESR arriva una custodia dal design classico, disponibile in 5 diversi colori, con la parte frontale realizzata in poliuretano e cover posteriore in gomma morbida. Accessorio dotato di magneti incorporati che permettono la funzione di auto standby/accensione dell'iPad e con frontale pieghevole in tre parti per posizionare il tablet in verticale.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

5. Inshang: cover in pelle con pennino

Da Inshang una robusta ed elegante custodia in pelle acquistabile in varie colorazioni e con imbottitura antiurto. Non manca, inoltre, un meccanismo di rotazione che consente di disporre l'iPad Air in verticale, la funzione Auto Sleep ed un pratico pennino fornito in dotazione.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

6. Moko: back cover

Nella nostra rassegna troviamo anche la back cover di Moko che protegge solo il retro dell’iPad Air. Cover trasparente con angoli rinforzati e bordi rialzati per proteggere il tablet di Apple da urti e graffi.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

7. ProCase: custodia super resistente con tracolla

ProCase propone anche una custodia “rugged” in grado di offrire un’elevata protezione da urti e cadute. Cover dotata anche di una pratica tracolla, una solida impugnatura con una sola mano, ruotabile a 360 gradi, ed un cavalletto per il posizionamento in verticale del tablet.

Scopri di più su Amazon a 18,99 euro