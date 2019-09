Custodie iPad ESR: la recensione di 4 modelli per tutti i gusti

Il nostro viaggio alla scoperta delle migliori custodie per smartphone e tablet ci porta oggi da ESR; azienda tra le più note nel settore che vanta una vasta gamma di accessori per dispositivi mobili, dalle cover agli alimentatori e molto altro ancora

Oggi, in particolare, ci occupiamo delle custodie di ESR per l’iPad da 9,7 pollici (versione 2017-2018) con la recensione di quattro modelli utili a proteggere il tablet di Apple da urti, graffi e cadute.

Accessori per tutti i gusti, realizzati anche in tessuto e pelle, resistenti, dal look curato e che aderiscono perfettamente all'iPad. Custodie dotate anche di cinghia per Apple Pencil, acquistabili a partire da 12 euro.



Custodia in tessuto

Iniziamo con la cover di ESR realizzata in tessuto, disponibile in vari colori. Custodia, dotata anche di cinghia elastica per ospitare l’Apple Pencil, con rivestimento interno morbido di colore nero e alloggiamento del tablet in plastica dura. Cover ben realizzata e facilissima da installare, dotata inoltre di aggancio magnetico per la funzione di standby ed utile anche a mantenere il tablet in verticale con due diverse angolazioni.

L’unico aspetto che non ci ha convinto del tutto è l'ampia apertura presente nell'alloggiamento del tablet che lascia scoperta una porzione del posteriore dell’iPad. Apertura utile al raffreddamento del tablet, ma che lascia entrare sporco e polvere.



Scopri di più su Amazon.it a 14,99 euro.

Custodia dal design classico

Passiamo ora ad una custodia dal design classico, disponibile in 10 diverse colorazioni. Una cover sottile e leggera, solo 12 mm e meno di 200g, con retro semitrasparente e cover anteriore con aggancio magnetico in grado di accendere il display automaticamente all’apertura e disattivarlo alla chiusura. Accessorio, di buona qualità, che consente anche di mantenere l'iPad in verticale, in due diverse posizioni.

Buona la costruzione generale, con un interno morbido che protegge il display dai graffi.

Scopri di più su Amazon.it a 12,99 euro.

Custodia in cuoio

Passiamo ora ad un’elegante custodia in cuoio, disponibile in due colori. Cover che protegge completamente l’iPad e dotata anche di alloggiamento per l’Apple Pencil. Accessorio dotato, inoltre, di cuciture a vista e chiusura magnetica che manda in standby il tablet. Non manca, inoltre, una pratica fascia elastica che aiuta a mantenere salda la presa sul tablet, una tasca frontale per biglietti da visita ed un morbido rivestimento interno.

Cover resistente e ben realizzata, con alloggiamento per l'iPad in plastica dura dotato di un'ampia apertura per il suo raffreddamento. Cover che consente anche di mantenere l’iPad in verticale.



Scopri di più su Amazon.it a 12,99 euro.

Custodia bicolore

Concludiamo la nostra prova delle varie custodie di ESR con un elegante modello bicolore, impreziosito da cuciture a vista e venature che ricordano il legno. Accessorio con sistema magnetico per lo standby, rivestimento morbido e alloggiamento del tablet in plastica dura, con un'ampia apertura per il suo raffreddamento. Non manca, inoltre, l'alloggiamento per l’Apple Pencil e la possibilità di mantenere il tablet in verticale in due diverse posizioni.

Custodia ben realizzata, che offre anche un'efficace protezione da urti e graffi.

Scopri di più su Amazon.it a 13,99 euro.