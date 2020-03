Custodie per iPad 10,2: i migliori modelli a partire da 8 euro

Continua il nostro viaggio nel mondo degli accessori per i prodotti di Apple e dopo esserci occupati delle cover per iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, analizziamo oggi nel dettaglio le migliori custodie per l’iPad da 10,2 pollici.

Uno dei prodotti più noti sul mercato ora compatibile anche con la comoda tastiera esterna Smart Keyboard.

Nella nostra rassegna abbiamo inserito prodotti per tutti i gusti, da custodie ultra economiche ad eleganti modelli in pelle.

Accessori robusti e dal design curato in grado di proteggere il tablet di Apple da urti, graffi e cadute.

Qui la nostra guida dedicata alle custodie per iPad con schermo da 9,7 pollici.



1. JETech: design classico

Al vertice della nostra classifica si posiziona la cover di JETech disponibile in 6 diverse colorazioni. Una custodia che protegge entrambi i lati dell’iPad e che consente anche di posizionarlo in verticale in due diverse posizioni. Una cover a libro, solida e ben costruita, dotata anche di funzione on/off del display.

Scopri di più su Amazon a 8 euro

2. Pro Case: 11 diversi colori

Passiamo al modello di Pro Case disponibile in 11 diversi varianti. Una cover dal design ultra sottile e leggero, con cover posteriore semitrasparente. Accessorio che supporta la funzione di sospensione / riattivazione automatica ed il posizionamento in verticale del tablet.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

3. MoKo: numerosi colori e disegni disponibili

Da MoKo arriva una soluzione per chi vuole farsi notare grazie ai numerosi colori e disegni disponibili. Un prodotto dotato anche di cover semitrasparente al posteriore, facile da installare e da rimuovere. Non manca la chiusura magnetica con funzione auto sleep e la possibilità di mantenere il tablet in verticale in due diverse posizioni.

Scopri di più su Amazon a 17 euro

4. ESR: in ecopelle bicolore

Da ESR arriva un’elegante custodia realizzata in ecopelle con cuciture a vista e disponibile in due diverse varianti bicolore. Ricordiamo anche il supporto interno posteriore in policarbonato con apertura di ventilazione e la funzione di standby/riattivazione automatica.

Non manca, infine, una morbida fodera interna in microfibra e l’alloggiamento per l’Apple Pencil.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

5. inShang: custodia in pelle con pennino

Da inShang arriva una robusta ed elegante custodia in pelle, acquistabile in varie colorazioni, con imbottitura antiurto. Non manca, inoltre, la possibilità di disporre l'iPad in verticale, la funzione Auto Sleep ed un pratico pennino fornito in dotazione.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

6. Supcase: custodia rugged con protezione dello schermo

Nella nostra rassegna anche la custodia di Supcase; un modello ultra resistente dotato anche di protezione per lo schermo. Una cover, quindi, a 360 gradi con cavalletto estraibile e disponibile in tre diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

7. Kwmobile: solo backcover

Concludiamo la nostra rassegna con la backcover di Kwmobile che protegge solo il retro del tablet di Apple. Una custodia in silicone, disponibile in 2 diverse colorazioni, sottile e leggera.

Scopri di più su Amazon a 9 euro