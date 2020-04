Defender Otterbox: resistenti custodie per proteggere l'iPad da urti, graffi e cadute

Nelle ultime settimane, lavorare da casa e seguire le lezioni online hanno reso il tablet uno strumento essenziale, che va protetto da ogni imprevisto, cadute comprese.

Tablet utili per le videochiamate, smart working e lezioni a distanza, che possono essere protetti in modo efficace con le robuste cover Defender di Otterbox.

Le cover della serie Defender di Otterbox sono realizzate in poliuretano a doppio strato, che impedisce non solo l’ingresso di polvere all’interno delle porte del tablet, ma garantisce anche un livello di protezione molto elevato contro gli urti, le cadute e i classici graffi.

Oltre alla tipica protezione della scocca posteriore, le custodie Defender di Otterbox hanno due caratteristiche peculiari: la protezione antigraffio del display, che non compromette in alcun modo la sensibilità del touchscreen, e un ulteriore supporto protettivo frontale che può essere utilizzato anche come base di appoggio per il tablet. Riponendolo su di essa, il dispositivo può essere orientato a piacere e quindi usato in ogni occasione e per qualsiasi attività, dallo studio all’entertainment.

Le custodie Defender di Otterbox sono distribuite in Italia da Attiva e sono disponibili per diverse versioni di iPad in commercio e anche per iPhone.

